INFOGRAPHIES | Coronavirus: le nombre cas dans les écoles reste loin du pic de fin octobre

Le nombre de contaminations au Covid-19 dans les établissements scolaires est relativement stable depuis la reprise des cours.

Pour «raisons techniques», l’Office de la naissance et de l’enfance (ONE) n’avait pas communiqué son rapport hebdomadaire vendredi dernier. Le souci est visiblement résolu. Et dans les chiffres dévoilés ce vendredi et qui concernent la semaine du 7 au 13 décembre, les tendances restent bien loin du pic de fin octobre, lorsque le distanciel était devenu la norme dès le secondaire et qu’une deuxième semaine avait été ajoutée aux vacances d’automne.

Depuis la rentrée du 16 novembre, les cours sont en présentiel jusqu’à la 2e secondaire. À partir du 2e degré du secondaire, l’enseignement est « hybride ».

Entre le 7 et le 13 décembre, il y a eu 780 cas de Covid-19 signalés aux équipes de Promotion de la Santé à l’Ecole en Fédaration Wallonie-Bruxelles, contre 746 dans le bilan communiqué deux semaines plus tôt.

La hausse se marque surtout en primaire (+66). Dans le secondaire, le nombre de cas est en baisse (-57), avec 285 cas là on en avait comptabilisé 3883 fin octobre.

«Le respect des mesures sanitaires durant les congés de Noël aidera au maintien d’une situation épidémique gérable à l’école en janvier», note l’ONE, qui souligne que «les incidences parmi les élèves de l’enseignement primaire et secondaire sont en dessous de l’incidence générale dans la population belge (actuellement de 275 nouveaux cas / 100 000 habitants sur 14 jours)».

Forte diminution à Liège

Dans le détail par provinces, on voit que le nombre de cas reste le plus élevé en Hainaut, où cela se stabilise. La province de Liège connaît quant à elle baisse de moitié.