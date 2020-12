Mouscron: envoyez votre chorégraphie à Happy Hour pour être dans leur clip

Envoyez votre petite chorégraphie (pas bien compliquée, on vous rassure!) jusqu’à dimanche soir à Happy Hour. Ils «colleront» les images aux paroles déjà enregistrées.

Le groupe mouscronnois qui dépote, Happy Hour, reste confiné mais pas pour autant inactif.

Il a enregistré récemment le tube Shake it off de Taylor Swift dont le clip tutoie les sommets en approchant... 3 milliards de vues!

Happy Hour aussi veut adosser son clip à sa version de la chanson.

Mais parce que vous manquez au groupe peuplé de dix forces vives, c’est avec vous qu’il souhaite le créer.

Par le biais de la vidéo, on a envie de revoir les gens qui viennent nous voir, qu’on aime et dont on espère qu’ils vont bien

En filmant à l’horizontale, vous avez jusqu’à ce dimanche soir, minuit, pour envoyer votre chorégraphie pas bien compliquée: quelques mouvements de jambes puis quelques mouvements de bras et le tour est joué! Cela se fait par le biais d’un WeTransfer à cliphappyhour@gmail.com

La vidéo sortira dans les prochaines semaines sur les réseaux.

De quoi entamer ensemble 2021, année où ils souffleront déjà leurs cinq bougies!

Toutes les infos du groupe dans la vidéo ci-dessous