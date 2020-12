Un cygne des biefs tué dans de curieuses conditions à Péronnes

Le cygne était en bas de l’une des cascades d’une ancienne écluse. Com.

Un promeneur a découvert un cygne mort dans des conditions atroces dans une ancienne écluse de Péronnes-lez-Antoing.

Qui a l’habitude de se promener le long des biefs de Péronnes rencontre régulièrement des cygnes évoluant «en famille» à la surface de l’eau.

C’est l’un d’entre eux qu’une personne circulant à hauteur du chantier naval Roelens, vers 15 h, ce vendredi, a retrouvé mort dans l’une des petites cascades qui forgent le charme des anciennes écluses. Le trou régulier pourrait faire penser à une balle (ou un plomb) de petit calibre… Com.

Le passant l’a même sorti de l’eau au moyen de sangles afin de le mettre sur le bas-côté de la route. Selon les premières observations, tout laisse à penser que l’oiseau a connu une mort violente. Il est peu probable qu’il se soit blessé au niveau de l’écluse, les cygnes ont l’habitude d’évoluer à cet endroit et on ne voit pas très bien comment il aurait pu s’infliger une telle plaie. Car l’on peut effectivement observer sur la photo un trou assez net à hauteur de la tête, ce qui pourrait expliquer également un important saignement au niveau du bec. L’animal avait manifestement saigné abondamment au niveau de la tête. Com.

Un trou qui pourrait faire penser à celui provoqué par une balle de petit calibre comme du 22 LR, ou un plomb (4,5 mm) d’une carabine à air comprimé, par exemple.

Ce n’est pas la première fois semble-t-il qu’un oiseau de cette envergure est victime d’un acte similaire dans le coin.

Plutôt inquiétant….