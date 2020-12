Restructuration mondiale chez Coca-Cola: jusqu’à 95 emplois menacés en Belgique

Cette restructuration ne concerne toutefois pas la branche embouteillage, Coca-Cola European Partners Belgium.

La réorganisation du géant des boissons gazeuses Coca-Cola, qui compte se séparer d’environ 2.200 salariés dans le monde, aura également des conséquences en Belgique. Jusqu’à 95 emplois sont menacés dans les bureaux d’Anderlecht mais l’entreprise espère faire baisser ce nombre grâce à la création de nouvelles fonctions, indique vendredi la direction belge à l’agence Belga, confirmant une information du magazine spécialisé Gondola.

Coca-Cola Services SA, qui fait partie du groupe The Coca-Cola Company, explique avoir entamé le mois dernier une phase d’information et de consultation avec son conseil d’entreprise belge concernant les mesures de réorganisation prises au niveau mondial, dans le cadre d’une procédure Renault. Cette première phase s’est terminée cette semaine et la procédure se poursuivra en 2021.

En Belgique, 95 emplois sont potentiellement menacés par cette restructuration mais les changements structurels de l’entreprise pourraient limiter les départs. «La nouvelle structure devrait entraîner la création de nouvelles fonctions en Europe et en Belgique, certains employés pourront se porter candidats à ces postes», précise Laura Brems, PACS director Belux. «Nous nous attendons à ce que l’impact réel soit diminué.» Quelque 200 employés travaillent pour la filiale belge de The Coca-Cola Company.

Cette restructuration, déjà annoncée en août au niveau mondial, ne concerne toutefois pas la branche embouteillage, Coca-Cola European Partners Belgium.