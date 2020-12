COUP DE SONDE | Qui est, selon vous, le coach de la décennie à Huy-Waremme?

Dernière étape du jeu lancé en janvier dernier: désigner le coach de la décennie. Notre expert: Alain Dheur, bien sûr!

L’équipe-type de la décennie, c’est bientôt terminé pour l’arrondissement de Huy-Waremme. Snif, hé oui, déjà. Mais après avoir dévoilé tous les postes les uns après les autres au cours de la dernière année écoulée, il reste à désigner celui que l’on pourrait logiquement mettre sur le petit banc pour coacher tout ce beau linge.

Qui sont les cinq candidats coachs choisis par notre rédaction? Une fois de plus, ce fut tout sauf facile. Mais selon les critères établis (voir ci-dessous), cinq techniciens de haut vol se sont démarqués: le Verlainois Marc Segatto, le Stockali Philippe Caserini, le Hamoirien Raphaël Miceli, l’ex Waremmien Vincent Binot et l’ex Stockali Yannick Pauletti. Une fois de plus, le choix s’annonce cornélien. Et encore, on vous a fait l’économie de Thierry Deprez, Philippe Derwa, Jean-Guy Eyckmans, Philippe Gustin et Pierre Longueville qui auraient pu, eux aussi, se retrouver dans cette short-list de haut vol. À défaut, ils méritent au moins d’être mentionnés.

+ Pour voter, rendez-vous sur www.lavenir.net/onze-2011-2020-hw

Alain Dheur. EdA Qui, du coup, parmi les cinq coachs va l’emporter ou doit-il gagner? Comme toujours, on a donné, en l’espèce, la parole à celui qui, si le jeu avait existé, sans doute aurait été désigné comme coach de la décennie précédente, à savoir 2000-2010. J’ai nommé Alain Dheur, bien sûr, l’ancien T1 du RFC Huy avec lequel il a écrit plusieurs des plus belles pages de notre foot régional. L’ancien coach à succès a un faible pour… Raphaël Miceli. «J’avoue que je ne connais pas bien les autres, sourit le Namurois. Marc Segatto, me semble-t-il, réalise un joli travail avec des moyens qui sont limités à Verlaine. Pareil pour Vincent Binot qui a eu, lui aussi, ses heures de gloires avec Waremme. Pauletti a apporté beaucoup à Stockay mais il a toujours eu de beaux noyaux à sa disposition. Je connais par contre mieux Philippe Caserini que j’ai eu sous mes ordres à Huy quand j’étais T2 de Roland Docquier. Phil me ressemble assez fort. C’est un gitan, une sale gueule si je puis dire, et il est parfois un peu rude avec ses gars, comme je l’étais. Mais c’est lui aussi un bon coach… »

Alain Dheur est, par contre, plus disert au sujet de son poulain Miceli. «Moi, je dis respect pour sa carrière de coach, assure celui qui, désormais, n’a plus aucun mandat dans aucun club. C’est un gars qui connaît son affaire. Et qui a des c… si vous me permettez l’expression. Mettre Dylan Lambrecth sur le banc, il faut oser le faire. Puis, il y a deux choses que j’aime par ailleurs chez lui: un, son calme, sa tempérance, sa capacité à prendre du recul par rapport aux événements. Deux, sa fidélité. À ce niveau-là, il me ressemble beaucoup avec 10 ans de présence dans le même club comme ce fut mon cas à Huy. Les mauvaises langues diront que c’est plus facile de se sauver dans une série que de monter d’une autre. Mais regardez ses stats: il aurait plusieurs fois pu prendre part au tour final de D2 ACFF sans ce souci de licence. Moi, je dis chapeau! »

Bon, maintenant qu’on sait pour qui va voter Alain Dheur, c’est à vous, cette fois, à faire votre choix…

Les 5 candidats

Vincent Binot a fait le Stade

Vincent Binot Masson Ne le cherchez plus au bord d’un terrain de foot: Vincent Binot a décidé de ranger définitivement le survêtement de coach après un dernier épisode à Amay en P2. «Oui, le coaching, c’est fini pour de bon», nous assurait-il encore ces derniers mois. En attendant, devant le Stade Waremmien, c’est une statue que notre homme mériterait. En six ans à la tête de celui-ci, de 2011 à 2017, c’est lui, entouré de la génération la plus talentueuse de l’histoire du Stade, qui a permis au matricule 190 de retrouver la nationale et de redevenir un cercle craint de tous jusqu’en D2 ACFF. Reconnu pour sa fine psychologie et son grand humanisme, Binot s’est aussi démarqué par sa capacité à gérer des gros ego dans un vestiaire où se côtoyaient des Ribeaucourt, Cossalter, Henrot et consorts. A l’applaudimètre, nul doute que ce militaire de 51 ans risque bien de battre tous les records.

Casé, la passion à fleur de peau

Philippe Caserini. Yves Bircic Solières, par deux fois, Waremme, Stockay. Le régional de l’étape sur la décennie écoulée, c’est peut-être bien lui. Notre ex bouillant consultant de luxe est, comme Vincent Binot, avec Waremme, pour beaucoup dans l’ascension fulgurante de Solières qu’il a conduit de la P2 à la D2 ACFF. Lui aussi, tiens. Mais cet Anthisnois de 51 ans a prouvé qu’il savait s’exporter et qu’il avait la formule magique pour driver avec succès ailleurs que dans son jardin hutois. Charismatique, fin tacticien, passionnément amoureux du ballon rond, «Casé» est intarissable quand on cause foot et toujours intéressant. Donnez-lui un budget correct puis carte blanche et son large réseau lui permettra de concocter un noyau solide, rigoureux et pétri de qualités. Homme de principes, il vous dira sans doute qu’il se fiche d’avoir son nom inscrit au palmarès de ce jeu. Mais n’en croyez rien: quand Phil joue, c’est toujours pour gagner.

Raphaël Miceli, poil à gratter

Raphaël Miceli. Yves Bircic On est le 4 avril 2010 et un événement clé dans l’histoire de Hamoir se produit. Luc Eymaël démissionne. À charge alors pour le joueur Raphaël Miceli de prendre sa place sur le petit banc et de sauver les Rats. Un interim qui ne durera pas avant l’arrivée de Stéphane Huet la saison suivante. Mais quand ce dernier s’en va, c’est de nouveau l’ex pépite de Seraing, auteur d’un but contre Anderlecht jadis en championnat, qui prend le relais. Pour de bon cette fois et sans avoir prévu le coup. La légende de Hamoir en Nationale pouvait se poursuivre et s’enrichir. Miceli, c’est le cœur des Rats depuis une décennie. Avec des chiffres qui donnent le tournis puisque, que ce soit dans l’ex compétitive feue D3 ou en D2 ACFF, à laquelle Hamoir a accédé via un match de légende gagné 1-5 à Waremme, les Rats sous Miceli ont raflé presque 50% de victoires. Adepte du jeu offensif et de spectacle, «Rapha» a déposé sa griffe sur le jeu de ses couleurs. Et si on a bien cru qu’il allait quitter le navire fin de saison passée après le retrait surprise du président Finocchio, il est resté, se promettant de chatouiller les meilleurs. Comme à son habitude. Un poil à gratter dont on ne se lassera jamais…

Yannick Pauletti, le futur pro

Yannick Pauletti. Yves Bircic Coup de tonnerre le 4 février 2020. Yannick Pauletti quitte Stockay sur le champ pour rejoindre l’ambitieux projet rochefortois où il paraphe un contrat de 3,5 ans. Si d’aucuns crient au scandale, il faut, objectivement, rendre à César ce qui lui appartient: si Stockay en est là aujourd’hui, à savoir en D2 ACFF, il le doit en grande partie au génie de Pauletti qui avait pris la succession d’Yves Dethier le 29 octobre 2014. Le Braivois de 37 ans est, lui aussi, l’homme de son club dans le cadre de cette décennie comme le sont Segatto, Binot ou Caserini. Le bon joueur qu’il était est devenu un excellent coach appelé à devenir le futur Felice Mazzù de la corporation. Titulaire d’un UEFA A, «Paulette» ne fait que passer à cet échelon de notre foot. Loué pour ses méthodes modernes et son approche tactique novatrice, il a laissé une trace indélébile rue Joseph Wauters. Quant à nous, tôt ou tard, on pourra se dire qu’on l’a vu coacher sous nos contrées..

Marc Segatto, c’est Jésus

Marc Segatto Yves Bircic Marc Segatto, on aime ou on n’aime pas. Peut-être parce qu’il y a deux Marc Segatto: un coach bouillonnant au bord du terrain, qui a cependant bien calmé ses ardeurs ces dernières saisons, et un gentleman en dehors. Nous, on se range totalement dans la première catégorie. D’abord, parce que sur le plan humain, le futur habitant de St-Georges est un homme bien. Sondez d’ailleurs ses joueurs ces 9 dernières saisons à Verlaine et ils vous confirmeront la chose, eux qui se sont défoncés pour lui afin de propulser les Taureaux de l’anonyme P2 à la très relevée D2ACFF. Puis, sur le plan du coaching, Segatto a tout compris avec une formule magique proche du miracle. Pas de budget pour transférer du lourd? Pas grave, on va aller puiser dans le vivier du Standard (où il a coaché chez les jeunes) et lever le blé en herbe pour multiplier les miracles, tel Jésus. Une stratégie intelligence qui rayonne depuis une décennie sur toute la Hesbaye.