Julie Fiszman nommée secrétaire générale de l’administration bruxelloise

Le gouvernement bruxellois a nommé Julie Fiszman au poste de secrétaire générale du Service public régional de Bruxelles (SPRB), fonction dans laquelle elle succède à Christian Lamouline, devenu le bourgmestre de Berchem-Sainte-Agathe à la fin de l’été dernier, a-t-il annoncé vendredi par voie de communiqué.

Julie Fiszman a de nombreuses années d’expérience au sein de la Région bruxelloise où elle a débuté sa carrière en 2002. En 2013, elle avait été nommée directrice générale de Brussels Finance&Budget.

Cette licenciée en sciences économiques (ULB), disposant d’un master spécial en gestion fiscale (Solvay Brussels School of Economics and Management), avait interrompu sa carrière au sein des services publics bruxellois entre 2004 et 2009 pour siéger comme députée au sein du groupe socialiste.

Selon le ministre bruxellois de la Fonction Publique, Sven Gatz (Open Vld), le comité de sélection a jugé que Julie Fiszman était la première candidate appropriée. Il a ainsi estimé que les compétences managériales dont Mme Fiszman a fait preuve au cours de sa carrière dans l’administration bruxelloise étaient plus pertinentes que celles des autres candidats. La commission a également considéré son expertise en matière de budget et de gestion comme un atout supplémentaire.

Le gouvernement bruxellois a par ailleurs nommé Stefaan Sonck Thiebaut au poste de directeur général de l’Institut pour la promotion de la recherche scientifique et de l’innovation de la Région de Bruxelles-Capitale (Innoviris). Cet ingénieur civil quadrilingue (KU Leuven), dont les racines sont à Bruxelles, a étudié à l’université d’Oxford (Royaume-Uni) et à l’université de Stanford (États-Unis), où il a obtenu son doctorat. Jusqu’à présent, il occupait le poste de CEO de l’entreprise de logiciels OpenSynergy à Berlin.