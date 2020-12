Affluence limitée à Brussels Airport: «On est loin de vacances normales»

La journée de samedi s’annonce également relativement chargée pour les départs. Mais toujours loin des normes pour la saison.

L’affluence est un peu plus importante ce vendredi à Brussels Airpoprt, à l’approche des vacances de fin d’année. Au total, quelque 15.000 passagers sont attendus, selon une porte-parole de l’aéroport. «Il s’agit des départs et des arrivées pris ensemble. La semaine dernière, nous comptions entre 4.000 et 6.000 passagers par jour, donc il y a en effet plus de monde. Mais on reste toujours très loin des 75.000 passagers d’une année normale».

Cette forte différence est bien entendu due à la crise sanitaire. Les voyages à l’étranger sont déconseillés et la plupart des destinations sont classées en «code rouge» par les Affaires étrangères.

Parmi les passagers, on retrouve des personnes ayant tout de même décidé de partir en vacances mais aussi de nombreux étrangers (expatriés, étudiants…) qui souhaitent passer les fêtes de fin d’année dans leur pays ou alors des Belges qui partent rendre visite à des membres de leur famille à l’étranger. «C’est typique de la période de fin d’année», souligne-t-on.

La journée de samedi s’annonce également relativement chargée pour les départs. S’agissant du reste des vacances, Brussels Airport table sur une moyenne de 12.000 passagers par jour, loin des 70.000 en moyenne en temps normal.