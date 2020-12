Wilmès et Gilkinet insistent avant le comité de concertation: «Il faut montrer l’exemple de l’unité»

À la veille du congé de fin d’année, l’heure semble être au contrôle de l’application des mesures existantes.

Les représentants du gouvernement fédéral et des gouvernements des Régions et Communautés se sont retrouvés vendredi à 14h au Palais d’Egmont pour un comité de concertation. Plusieurs points sont inscrits à l’ordre du jour mais l’un d’eux retient plus particulièrement l’attention: la crise du coronavirus. À la veille du congé de fin d’année, l’heure semble être au contrôle de l’application des mesures existantes plutôt qu’à l’annonce de nouvelles mesures ou d’un assouplissement.

Les différents ministres n’ont guère fait de commentaires à leur arrivée. La vice-Première ministre MR, Sophie Wilmès, et le vice-Premier ministre Écolo, Georges Gilkinet, ont insisté sur l’unité que devait afficher le monde politique.

«Il faut que l’on se rassemble et que l’on prenne les bonnes décisions dans l’intérêt général», a souligné Wilmès.

«Plus que jamais, nous devons être unis face au virus. Les chiffres ne sont pas aussi bons qu’on l’avait espéré. En tant que responsables politiques, nous devons montrer l’exemple de l’unité», a dit Gilkinet.