Coronavirus | La ministre de la Défense offre l’aide de l’armée pour la campagne de vaccination

Covid-19: la Défense propose ses services dans le cadre de la campagne de vaccination. La ministre Ludivine Dedonder détaille.

La ministre de la Défense, Ludivine Dedonder, a proposé ce vendredi à ses collègues du gouvernement fédéral l’aide de la Défense pour la campagne de vaccination qui s’annonce dans le cadre de la crise sanitaire causée par le Covid-19.

«Avec cette offre, la Défense poursuit son soutien à la nation durant cette crise sanitaire sans précédent. Preuve est faite une fois encore de sa disponibilité rapide à l’aide à la population belge lorsque c’est nécessaire», a souligné la ministre dans un communiqué.

Selon Ludivine Dedonder (PS), le ministère de la Défense se propose de fournir une assistance dans quatre domaines différents:

- la planification en prolongeant le détachement des planificateurs auprès de la Task Force du Commissariat fédéral Corona dans le cadre de la campagne de vaccination.

- en offrant des capacités médicales et paramédicales. Diverses options ont été proposées en matière de vaccination et autre soutien médical et paramédical pendant la campagne de vaccination.

- en proposant un soutien logistique et matériel: le personnel logistique et de soutien, la capacité de réfrigération et de transport, les quartiers militaires, les zones de stockage et d’autres équipements sont disponibles pour soutenir la campagne de vaccination à grande échelle.

- et en appui aux tâches de sécurité: certaines capacités comme la police militaire (MP) peuvent venir en appui pour certaines tâches de sécurité ou autres.

«L’extrême flexibilité et adaptabilité du personnel de la Défense ont déjà largement fait leurs preuves ces derniers mois dans le contexte de la crise sanitaire. Nos planificateurs travaillent depuis des mois pour participer à la coordination de la réponse à la crise et continueront de le faire», a affirmé Ludivine Dedonder, citée dans le communiqué.

«Le personnel médical et paramédical a prouvé ses qualités ces derniers mois et peut également jouer un rôle important dans la campagne de vaccination. De plus, la Défense est experte en grandes opérations logistiques et elle offre également ses connaissances et cette capacité pour aider le pays pendant cette phase de crise», a-t-elle ajouté.