VIDÉO | Jean-Pierre Pernaut mis à l’honneur pour son tout dernier JT de 13h: «Merci Jean-Pierre!»

Une page de la télévision française et du JT de TF1 se tourne: Jean-Pierre Pernaut a présenté son dernier journal ce midi. Il n’y en avait que pour lui.

Cela faisait 33 ans que le visage et le sourire de Jean-Pierre Pernaut accompagnaient le temps de midi des Français. Pour parler de tout, du monde mais aussi des régions de France, que «JPP» adorait mettre en avant.

TF1 lui a rendu un long hommage, lui consacrant pratiquement l’entièreté du JT de ce vendredi. Il fallait bien ça pour dire au revoir au «taulier».

Archives et premier JT, remerciements des équipes, parcours de la France: tout tournait autour de lui. Les habitants de Picardie, région chère à Jean-Pierre Pernaut, n’ont pas tari d’éloge à son propos.

🗣 "C'EST LUI, le patrimoine !" Très ému, @pernautjp découvre les messages des habitants de #Picardie, si chère à son cœur... #MerciJeanPierre ?. pic.twitter.com/QjUtL9SAh5 — TF1LeJT (@TF1LeJT) December 18, 2020

«C’est une encyclopédie de la TV». «C’est comme un papy». «Jean-Pierre c’est le numéro 1». Tous ces mots ont profondément ému le présentateur.

«La révolution du 13H, c’est qu’on a été les premiers à vouloir faire un journal destiné à ceux qui le regardaient et à créer un réseau très solide de correspondants en régions, et on a pris beaucoup d’avance», assure Jean-Pierre Pernaut.

Incontournable figure de TF1, Jean-Pierre Pernaut laissera un vide, même si la relève à déjà une voie toute tracée à suivre: celle de la proximité.

Au moment de faire ses adieux, sa voix s’est légèrement brisée en évoquant sa maman «qui n’a jamais manqué un seul JT».

🎬 DERNIER CLAP - L'émotion, et les larmes à l'évocation de sa maman qui n'a jamais manqué un seul #JT13H sur @TF1 pendant 30 ans, de @pernautjp #MerciJeanPierre ?. pic.twitter.com/OMHtPQkZDf — TF1LeJT (@TF1LeJT) December 18, 2020

S’il quitte le 13h, le journaliste ne compte pas s’arrêter là, puisqu’il lance aujourd’hui la «JPP TV», une plateforme en ligne pour proposer des sujets régionaux créés par TF1, et qu’il démarre le 9 janvier, sur LCI, une émission hebdomadaire baptisée «Jean-Pierre et vous».

D’autres projets sont encore prévus: la réalisation de trois ou quatre longs reportages par an, consacrés aux terroirs, pour le magazine de TF1 «Grands reportages», la préparation d’un livre, dont la parution est prévue pour février, et un projet d’écriture de pièce de théâtre avec sa femme, Nathalie Marquay.

Le présentateur, âgé de 70 ans, a annoncé en septembre sa décision d’arrêter ce journal qu’il anime depuis 1988. «Je n’ai pas de regrets, ça a été une aventure extraordinaire, et je laisse le 13H dans un état formidable», a assuré le présentateur lors d’un entretien à l’AFP.

Après avoir présenté, selon ses propres calculs, quelque 7.000 JT, Jean-Pierre Pernaut préfère se retirer du journal de la mi-journée alors qu’il est au plus haut des audiences et de sa popularité.

Dès le 4 janvier, pour la relève, TF1 a misé sur l’ex-concurrente de «JPP» sur sa tranche horaire: Marie-Sophie Lacarrau, débauchée de France 2 où elle présentait le JT depuis 2016.