Possible Noël sous la neige en Ardenne

Quelques précipitations hivernales seront possibles les 24 et 25 décembre. À confirmer. En attendant, quelle sera la météo ce week-end?

Ce vendredi après-midi, le temps sera sec et le ciel partagé entre belles éclaircies et champs nuageux, indique l’Institut royal de météorologie. Les maxima se situeront entre 7° en Hautes Fagnes et 11° en Campine, sous un vent dans l’ensemble modéré de sud à sud-est.

Ce vendredi soir, des champs de nuages bas se formeront à partir des provinces de Namur et du Luxembourg. Dans la nuit, ils concerneront une bonne moitié est du pays et pourront limiter la visibilité en Ardenne. Sur l’ouest, ce sont quelques champs de nuages élevés et de moyenne altitude qui seront présents. Le vent restera souvent modéré de sud à sud-est. Il deviendra modéré à assez fort sur le relief ardennais avec des pointes de 55 km/h. Les minima se situeront eux entre 3° et 8°.

Ce samedi, la journée débutera par un temps sec avec des éclaircies parfois encore généreuses et éventuellement encore un peu de grisaille en Haute Belgique. Une zone de pluie affaiblie atteindra l’extrême ouest du pays en cours de matinée et progressera vers l’intérieur. Elle ne concernera plus que le sud du sillon Sambre et Meuse en fin d’après-midi. Ailleurs, le ciel se dégagera progressivement. Les températures maximales, très douces, atteindront des valeurs entre 8° en Hautes Fagnes et 13° en Campine.

Dimanche, il y aura encore un risque de faibles pluies dans le sud-est du pays et éventuellement une averse au littoral.

Le temps se dégradera ensuite nettement à partir de lundi avec assez bien de pluie et de vent, mais sous des températures toujours douces.

