F1: Toto Wolff reste le patron de Mercedes au moins jusqu’en 2023… quid de Lewis Hamilton?

La prolongation de Toto Wolff chez Mercedes a été officialisée. On attend plus que celle de Lewis Hamilton… Photo News

Formule 1: Toto Wolff, qui a fait allusion ces derniers mois à un possible départ, restera à la barre de Mercedes jusqu’en 2023. Et Lewis Hamilton? Le septuple champion veut poursuivre la riche aventure également.

Toto Wolff restera le patron de l’équipe de Formule 1 de Mercedes dans les années à venir. Il a prolongé son contrat de trois ans, a annoncé le constructeur automobile vendredi. L’Autrichien de 48 ans a fait allusion ces derniers mois à un possible départ de l’écurie qui domine la Formule 1 depuis des années.

Wolff a rejoint Mercedes en 2013 et en est également actionnaire. Avec le très puissant groupe chimique britannique Ineos, Mercedes a maintenant un actionnaire en plus de Wolff et du constructeur automobile allemand Daimler. Les parts seront réparties à parts égales entre ces trois parties. Daimler détenait 60% des actions avant l’arrivée d’Ineos, Wolff 30%. Niki Lauda, décédé l’année dernière, possédait les 10% de parts restants.

Ineos, la société du milliardaire britannique Jim Ratcliffe, est devenue le principal partenaire de Mercedes au début de cette année. Ineos possède sa propre équipe de cyclisme, l’ancienne Team Sky, et investit également dans le football, la voile et l’athlétisme.

Mercedes a remporté les sept derniers titres de champion du monde des constructeurs de Formule 1 et offert à un de ses pilotes le titre mondial. Hamilton a remporté six de ses sept titres chez Mercedes. Le Britannique de 35 ans devrait également signer un contrat plus long avec l’écurie de course allemande dans un avenir proche.

L’intention est que Wolff soit le chef d’équipe pendant au moins les trois prochaines années. Il aura la possibilité d’occuper un autre poste de direction au sein de l’entreprise lorsqu’il sera prêt. «J’ai hâte d’entamer ce nouveau chapitre, cette équipe me semble être une famille», a déclaré Wolff. «L’investissement d’Ineos est un signe important de confiance dans le sport après une année difficile».

Il y a un an, on spéculait encore sur un départ de Mercedes de la Formule 1, principalement en raison des changements réglementaires majeurs pour 2022.

#AnnounceToto. ?? We’re delighted to confirm that Toto will lead the team for a further three years! pic.twitter.com/GLd5yZVtNC — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) December 18, 2020