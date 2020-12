Coronavirus: tout ce qu’il faut savoir ce vendredi en Belgique et dans le monde

5 articles recommandés par la rédaction

1. Coronavirus: plus de 2.400 cas, le nombre de contaminations quotidiennes continue à augmenter rapidement

Covid-19: il y a eu en moyenne 2.445 nouvelles infections au coronavirus par jour selon les derniers chiffres publiés ce vendredi, soit 12% de plus que durant la période de sept jours précédente. + LIRE ICI

2. Quelles leçons tirer de la première vague?

Augmentation de leur capacité, report des soins non urgents…: les hôpitaux ont dû s’adapter en un temps record pour faire face à la première vague de la pandémie. Le KCE en a tiré leçons et recommandations. + LIRE ICI

3. Port du masque, métiers de contact, couvre-feu: voici 3 recommandations des experts avant le comité de concertation

Covid-19: le groupe d’expert encadrant la gestion de la crise a fait des recommandations avant le Comité de concertation prévu ce vendredi. + LIRE ICI

4. Un nouveau comité de concertation ce vendredi: pas question de jouer au «y o-yo» avec les mesures, De Croo sera bien là

Covid-19: aucun assouplissement du dispositif actuel ne semble être en vue dans la gestion de la crise en Belgique, alors qu’un nouveau comité de concertation est prévu ce vendredi. + LIRE ICI

5. VIDÉO | Un menu de Noël «s pécial Covid-19» pour ceux qui ont perdu le goût et l’odorat

Un chef belge et un spécialiste néerlandais du goût se sont associés afin de créer une composition spécifique d’ingrédients et de textures qui permet de redonner du plaisir gustatif lorsque l’on a perdu le goût et l’odorat. + LIRE ICI