VIDÉO | Un menu de Noël «spécial Covid-19» pour ceux qui ont perdu le goût et l’odorat

Un chef belge et un spécialiste néerlandais du goût se sont associés afin de créer une composition spécifique d’ingrédients et de textures qui permet de redonner du plaisir gustatif lorsque l’on a perdu le goût et l’odorat.

L’idée ne manque pas de piquant: le chef étoilé gantois Marcelo Ballardin (Oak Restaurant) s’est associé à la spécialiste néerlandaise Kirsten Jaarsma (présidente de l’association pour les troubles olfactifs Reuksmaakstoornis.nl) afin de concocter une recette de fin d’année pour les personnes atteintes du Covid-19 afin qu’elles puissent goûter les saveurs, malgré leurs troubles olfactifs.

Commandée par le quotidien flamand De Morgen, la recette en question a en définitive été mise en accès gratuit à travers une vidéo YouTube (voir en tête de cet article).

Saveurs et textures

«Si vous souffrez d’anosmie, votre sensation gustative est limitée car l’odeur détermine votre goût à 80%, détaille Kirsten Jaarsma. Sans l’odorat, vous devez vous concentrer sur les saveurs de base que vous pouvez goûter grâce à votre langue et la sensation dans votre bouche. En procédant de cette façon, il est donc possible de profiter pleinement de son repas.»

Sept malades sur dix sont atteints par une perte du goût et de l’odorat.

En effet, l’un des symptômes les plus fréquemment subis par les patients atteints du Covid-19 réside dans la perte du goût et de l’odorat: sept malades sur dix ont été atteints par celle-ci, démontrait en mai une étude publiée dans le Journal of Intern Medicine

«Le goût est véhiculé de trois manières: par le nez, la langue et la sensation en bouche, reprend Kirsten Jaarsma. Lorsque l’odorat disparaît, il faut donc se concentrer sur les deux autres. Et donc utiliser des ingrédients avec de la structure qui stimulent la langue et donnent une agréable sensation en bouche.»

c’est depuis ma cuisine que je peux au mieux venir apporter du bonheur aux autres.

«Nous avons tous un rôle à jouer dans cette crise du Covid-19 et je pense qu’il est important que chacun puisse aider les autres dans la mesure de ses possibilités, estime pour sa part le chef Marcello Ballardin. Pour ma part, c’est depuis ma cuisine que je peux au mieux venir apporter du bonheur aux autres. Le coronavirus nous empêche de profiter pleinement des fêtes de fin d’années avec nos amis et notre famille, mais pas de profiter d’un bon dîner de Noël.»