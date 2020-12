Coronavirus | Port du masque, métiers de contact, couvre-feu: voici 3 recommandations des experts avant le comité de concertation

Le commissaire corona du gouvernement, Pedro Facon, suggère de recommencer à tester deux fois (une première en début de quarantaine et une seconde après sept jours), puisque la Belgique sous-utilise sa capacité en la matière. BELGA

Covid-19: le groupe d’expert encadrant la gestion de la crise a fait des recommandations avant le Comité de concertation prévu ce vendredi.

Il ne faut pas rouvrir les métiers de contact (coiffeurs, instituts de beauté, etc.), le port du masque devrait devenir obligatoire sur le lieu de travail et il serait bon d’uniformiser le couvre-feu à l’échelle du pays, en le faisant débuter partout à 22h. Voici trois des principales recommandations se trouvant dans le rapport du groupe d’experts encadrant la gestion de la crise qui sera déposé sur la table du Comité de concertation ce vendredi et qu’a pu consulter L’Echo.

Scénario d’escalade

Les chiffres de l’épidémie repartant dans le mauvais sens en Belgique tout comme les perspectives pour les deux semaines à venir, les experts préconisent d’élaborer un «scénario d’escalade» si la situation se détériore encore dans les prochains jours. Ils suggèrent une ossature: prolongation des vacances de Noël et fermeture des commerces.

Si on n’en est pas encore là, certains ajustements immédiats sont nécessaires: pas de réouverture des métiers de contact, uniformisation du couvre-feu à l’échelle du pays, port du masque obligatoire sur le lieu de travail et davantage de contrôles du respect des règles.

Le commissaire corona du gouvernement, Pedro Facon, suggère de recommencer à tester deux fois (une première en début de quarantaine et une seconde après sept jours), puisque la Belgique sous-utilise sa capacité en la matière. Il prône aussi un meilleur suivi, c’est-à-dire le contrôle et l’accompagnement, des personnes en quarantaine. Quitte à mettre des hôtels à disposition des personnes ne pouvant s’isoler à domicile. Un message également relayé par La Dernière Heure vendredi.