Laurens De Vreese quitte Astana pour Alpecin-Fenix

Laurens De Vreese a porté le maillot bleu ciel d’Astana pendant six ans. BELGA

Laurens De Vreese quitte Astana après six ans pour rejoindre la formation Alpecin-Fenix, avec laquelle il s’est engagé pour une saison.

Laurens De Vreese, 32 ans, a porté le maillot bleu ciel d’Astana pendant six ans. Il avait commencé sa carrière en 2011 chez Topsport Vlaanderen-Baloise et avait passé un an chez Wanty - Groupe Gobert en 2014.

«Je suis parti en stage à Calpé le 1er décembre sans savoir ce que me réserverait l’avenir», déclare De Vreese. «Les jours passaient et je n’avais aucune nouvelle, jusqu’à ce que les frères Roodhooft m’assurent qu’il y avait une place pour moi chez Alpecin-Fenix, qui est une équipe très ambitieuse avec une énorme motivation. J’espère apporter ma pierre à l’édifice. Nous devons encore établir mon programme».

Laurens De Vreese est le 7e renfort d’Alpecin-Fenix, l’équipe de Mathieu van der Poel, après Jasper Philipsen (UAE Emirates), Xandro Meurisse (Circus-Wanty Gobert), Edward Planckaert (Sport Vlaanderen-Baloise), Silvan Dillier (AG2R-La Mondiale), Lionel Taminiaux (Bingoal-Wallonie Bruxelles) et Tobias Bayer (Tirol-KTM Cycling Team).