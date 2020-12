Plus d’un Belge sur deux a mal au ventre

Les douleurs abdominales sont courantes, mais parfois très mal soignées, comme le montre une enquête.

Si vous prenez du paracétamol quand vous avez mal au ventre, comme 70% des Belges, arrêtez! Ce traitement est inefficace pour les muscles lisses du système digestif.

La firme Sanofi a diffusé hier une enquête réalisée auprès de 1000 personnes de 18 à 65 ans. Elle remarque que 54% des personnes sondées ont souffert de maux de ventre l’année précédente: 49% des hommes et 62% des femmes (douleurs menstruelles pour 32% des femmes).

- Les causes relevées par l’enquête sont multiples: le sport, les reins, la grossesse, les crampes, l’acidité… et bien sûr le stress.

On soigne comment?

80% des personnes se soignent, dont 6% préventivement. La plupart des gens prennent un traitement spécifique, mais 71% prennent un antidouleur, inefficace. 81% des personnes ont du Paracétamol chez eux. «Certaines personnes prennent même parfois un antibiotique pour des maux de ventre!» affirme le Dr Aurore Girard, généraliste à Woluwe.

L’enquête montre d’ailleurs que 16% des sondés ne sont pas contents du traitement: 6% parce qu’il n’agit pas assez vite, 5% parce qu’il n’agit pas assez longtemps et 3% parce qu’il n’est pas à la hauteur des attentes du patient.

L’importance du diagnostic

Les antibiotiques sont prescrits dans des cas très précis de douleurs abdominales, comme les infections urinaires. C’est pourquoi il est important, selon la généraliste, de connaître les symptômes qui alertent: « Par exemple, quand il y a du sang dans les selles, ou quand il y a des vomissements ou des diarrhées chroniques, de la fièvre, une perte de poids inexpliquée, des antécédents de cancer, des alternances de constipation et diarrhée, des douleurs nouvelles – surtout après 50 ans -, ou encore - des douleurs lors de l’émission d’urine ou des rapports sexuels.»

Le problème, c’est que pour se renseigner, le patient met sur un pied d’égalité (17% chaque) le pharmacien, le médecin… et Google.

Or, le pharmacien peut déjà effectuer un 1er tri avant la consultation chez le médecin, explique Georges Verpraet secrétaire général de l’association pharmaciens (APB) «Nous sommes ouverts – avec les rôles de gardes – 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Nous pouvons voir si la douleur est liée à la prise d’un autre traitement: l’ibuprofen et l’aspirine provoquent des douleurs d’estomac; le calcium et la codéine la constipation… De plus, le dossier pharmaceutique permet de repérer les interactions entre médicaments, ou les abus de laxatifs, par exemple.»