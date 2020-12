Voici ce que les Belges ont écouté en 2020

L’Ultratop publie son traditionnel classement des titres les plus écoutéschez nous durant l’année écoulée.

1. Le hit de l’année

Blinding Lights de The Weeknd avec ses sonorités des années 80 est resté 12 semaines n°1. Il devient le single le plus longtemps classé numéro 1 pour un artiste masculin canadien depuis 1995 (Céline Dion avait fait encore mieux avec Pour que tu m’aimes encore classé 15 semaines). The Weeknd a de plus occupé la première place durant 5 semaines avec In Your Eyes et est donc resté n°1 pendant un tiers de l’année.

2. Girl power

Tones and I était en tête durant 4 semaines avec le tube de fin 2019, Dance Monkey et arrive également dans le top 10 de l’année avec Never Seen The Rain. Dua Lipa ne termine pas dans le top 10, mais elle y est juste aux portes et avec trois tubes dans le top 100 où elle est l’une des plus présentes. Elle est de plus classée n°1 depuis 6 semaines avec Fever, son duo avec Angèle.

3. Des tubes

Les Black Eyed Peas ont fait un remarquable come-back. Avec Mamacita ils ont grossi leur record du groupe au plus grand nombre de singles n°1 depuis 1995: 6. Ils sont ainsi à égalité avec David Guetta. Jerusalema de Master KG feat. Burna Boy & Nomcebo Zikode est un autre tube n°1 remarquable (10 semaines). Ils sont devenus les tout premiers artistes sud-africains qui ont atteint la première place des singles wallons.

4. En français

Le nombre de titres francophones, 33, est encore près du plus haut niveau de 2019 (35). On y découvre un mélange de noms tels que Julien Doré, Louane, Indochine, M. Pokora, Vitaa & Slimane et une série d’artistes de la scène hip-hop comme Heuss L’Enfoiré, Gradur, Maître Gims, Jul, Soprano, Bosh, Dadju, Aya Nakamura et Ninho. Le hip-hop est d’ailleurs extrêmement présent dans le classement annuel, avec une très forte augmentation de 25 à 34 titres.

5. Mais aussi

Le reste du classement est principalement rempli par de la pop et de la dance étrangères. Pour la pop il y a Dua Lipa, The Weeknd, Tones and I, Billie Eilish et Maroon 5, des nouveaux venus tels que Zoe Wees, et Ariana Grande, présente trois fois dans le top 100.

6. L’album n°1

En 2020, c’est celui de Vitaa & Slimane. Ils ont été 10 semaines en première place avec VersuS, soit le duo le plus longtemps classé n°1 depuis 1995.

7. Il y a 78 albums francophones dans le Top 100.

Tout près du niveau de l’année record de 2018 (80 titres). Nous retrouvons d’une part des noms tels que Francis Cabrel, Julien Doré et Patrick Fiori. Johnny Hallyday a renforcé son record du chanteur au plus grand nombre d’albums n°1 depuis 1995, avec un 18 disque, Son rêve américain. Les Enfoirés font encore mieux avec 23 disques classés n°1. Indochine a placé son neuvième album n°1 depuis 1995 avec Singles Collection (2001-2021). D’autre part nous retrouvons aussi beaucoup de hip-hop francophone avec entre autres Maes en n°3, Ninho en n°4, Grand Corps Malade, Lomepal, Soprano, PNL, Nekfeu, Dadju et PLK.

8. Monde

Il n’y a plus beaucoup de place pour les artistes étrangers, non-francophones. Billie Eilish se classe le plus haut en dehors du top 10 avec When We All Fall Asleep, Where Do We Go? avec lequel elle a également été classée en 2019. À ses côtés il y a aussi Pop Smoke, Lady Gaga, The Weeknd, Dua Lipa, Bruce Springsteen et AC/DC a placé son troisième album n°1. BTS est devenu avec Be le tout premier artiste sud-coréen, et même de toute l’Asie, à atteindre la première place du classement albums.