VIDÉO | Le pied diabétique préoccupe la Princesse Léa

La Princesse Léa a témoigné toute sa reconnaissance à l’équipe du service du pied diabétique, et pourrait lui venir en aide. ÉdA

La Princesse Léa a rencontré l’équipe du pied diabétique. Sa fondation a placé cette maladie très invalidante au cœur de ses priorités.

Le diabète est un problème majeur de santé publique. Le nombre de personnes diabétiques augmente chaque année, et donc aussi une de ses complications, le syndrome du pied diabétique. Un syndrome dont on parle peu, et pourtant très handicapant pour celui qui en souffre bien sûr, mais aussi indirectement souvent pour ses proches. À l’hôpital de Marche, un service du pied diabétique, avec à sa tête le Docteur Alexandrescu, dont la renommée dépasse les frontières belges, traite cette problématique,

Son équipe a reçu ce jeudi la visite de la Princesse Léa, veuve d’Alexandre, avec lequel elle a créé le Fonds d’Entraide Prince et Princesse Alexandre de Belgique. Une fondation qui soutient des projets au service de personnes fragilisées par la vie et la maladie. La Princesse Léa s’implique dans tous les projets menés, dont le pied diabétique en 2020. D’où sa volonté de rencontrer l’équipe marchoise. André Bouchat, bourgmestre de Marche, en était aussi.

«Un coup de projecteur s’imposait»

«Le Fonds a souhaité se pencher sur cette problématique pour 3 raisons», explique la Princesse Léa, qui vit dans l’entité de Marche, à Humain. «Plusieurs amis proches en souffrent. Cela a aussi des répercussions dramatiques sur leur famille. J’ai aussi rencontré le Docteur Alexandrescu. J’ai été touchée, et convaincue qu’un coup de projecteur sur cette maladie s’imposait. Et puis, il y a sa proximité avec le coronavirus.

À lire dans L’Avenir 18 décembre, sur tablette, smartphone ou PC