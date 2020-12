Dans un rapport dévoilé ce jeudi, l’organisation non gouvernementale Amnesty International dénonce les abus commis dans le cadre du maintien de l’ordre et du recours aux forces de l’ordre afin de faire respecter les mesures de confinement face à la crise sanitaire. Révélatrice de certaines pratiques, la pandémie de Covid-19 a ainsi engendré des actions gouvernementales et policières ayant bafoué les droits humains dans de nombreux pays, y compris la Belgique.