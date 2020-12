Un subside de 1,3 million € pour restaurer la Collégiale de Leuze

Le gouvernement wallon a octroyé, sur proposition de la ministre De Bue, en charge du patrimoine, un subside de 1 297 255€ pour la restauration des éléments externes de la collégiale Saint-Pierre de Leuze

La subvention accordée contribuera à effectuer une restauration complète des toitures, des zingueries et des charpentes ainsi qu’une restauration des façades, des menuiseries et des vitraux.

Ces travaux permettront de sécuriser la collégiale et d’effectuer des économies d’entretien dans le futur. Avec le temps, l’imposant édifice présentait des signes de vieillissement des couvertures et des problèmes d’étanchéité. Cette collégiale, de style Louis XV, fut édifiée en 1745 à l’emplacement de l’ancienne église gothique détruite par un incendie et classée comme monument en 1934. De nos jours, elle est fréquentée par un public diversifié, des fidèles en passant par les visiteurs amateurs d’architecture et les amateurs de musique ou d’animations culturelles.