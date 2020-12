Le Tournai d’avant | Apothéose finale pour le Congrès eucharistique

Cinq jours de piété ininterrompue et ce, malgré des discours ciblés, faisant appel à de nobles valeurs peu courantes, même en 1906.

Des assemblées nombreuses, à quelque heure du jour ou de la nuit, pour non pas vraiment participer en interaction mais simplement écouter les logorrhées des orateurs.

Mettons un bémol à cet engouement pourtant bien réel: il n’y a, durant le Congrès, que le conseiller communal Houtart invité en tribune. Mais, si les conseillers provinciaux et communaux catholiques seront là lors de la procession finale, pas de bourgmestre. La procession triomphale se termine devant la chapelle de la Gd-place. ÉdA

Curieuse trajectoire politique de Victor-Antoine Carbonnelle (1840-1927). Il est, comme sa famille dans la distillerie et la brasserie et de confession catholique. Ce qui ne l’empêche pas de «tourner casaque». et faire carrière dans le parti libéral dès 1868. Élu bourgmestre le 6 décembre 1883, il le reste jusqu’en 1907.

À cette époque, le duel entre catholiques et libéraux est cruel, dur, ce qui explique son absence dans les rangs des personnalités au Congrès. Anecdote dans un mandat très riche, il paya les 12 500 francs que coûtèrent les deux bassins du parc pensés par les architectes Maquet et Horta.

Montrer le chemin

Consulter les documents relatifs aux assemblées générales est, pour le commun des mortels, assez décevant et c’est aussi compliqué d’y suivre exhortations, conseils, explications que durant les saluts du soir dans une cathédrale bondée. La gloire de l’autel, le pain de vie, la grandeur du sacerdoce ou le Cœur eucharistique de Jésus sont les thèmes développés en des sermons aussi longs que philosophiquement complexes.

Il en est autrement lors des travaux des six sections. Car les schémas suivis sont des indicateurs de vie pour les chrétiens. C’est nettement plus concret tel, en synthèse sévère, l’enseignement eucharistique dans la famille, à l’école; la piété et le culte parlent de prières, de messe; plus proche encore les associations et œuvres eucharistiques reprenant les confréries, les retraites, les conférences; vient ensuite la vie sacerdotale, la mission du prêtre, les ligues, le catéchisme; pour convaincre la jeunesse, le catéchisme, les conférences alors que la section des dames fait appel à l’apostolat, aux œuvres pieuses tel le patronage. Les pages à la rue des Jardins ÉdA

À la tribune, se succéderont des civils et, parmi les religieux, les curés de paroisses. Leurs paroles touchent au cœur, on y est plus proche, humainement, du chrétien.

En avant..

Il y eut bien d’autres événements autour du Congrès comme la fête des enfants – deux mille à la cathédrale – ou la réunion de la Jeunesse Française – deux mille le dimanche à la Halle – mais c’est dans la conclusion de ces jours que gît la preuve de cet extraordinaire élan.

Les rues de la ville où passera le cortège ne sont plus que guirlandes, arcs de triomphe, portiques, velums, médaillons, sapins, mâts, faisant assaut de joliesse de talents, de créativité.

Évaluer la foule qui se presse est impossible, signalons les 71 trains spéciaux, les vicinaux doublés, les voitures innombrables amenant familles, sociétés, harmonies dans un «Tournay changé, bouleversé». La Grand-Place fut trop petite pour accueillir les participants. ÉdA

À 10 h 30, l’Office pontifical ramène la foule dans la cathédrale et c’est dans un recueillement total qu’elle reçoit, du Cardinal-Légat la bénédiction papale.

À 13h00, la procession se met en branle; deux cent cinquante groupes et délégations se sont groupés par diocèse derrière la musique du 1er régiment de Chasseurs à cheval. Le long cortège met deux heures avant de réunir ces milliers de participants sur le forum. Trois mille choristes entonnent le Sacris Solemnis, une ultime bénédiction pour la multitude et «ces admirables assises de la foi et de la piété chrétiennes» s’achèvent.

Qu’en reste-t-il?. .