Comité de concertation: renforcer les contrôles plutôt que les mesures

Le Comité de concertation se réunit ce vendredi. A priori, il ne faut pas s’attendre à un renforcement ou un assouplissement des mesures. Mais plutôt à un accent mis sur le respect des mesures.

Préjuger de ce qui se décidera ce vendredi en Comité de concertation reste de l’ordre de l’hypothétique. Mais l’état d’esprit esprit est plutôt celui d’un renforcement des contrôles que celui d’une modification des mesures en vigueur.

Le Comité de concertation, instance qui réunit les autorités régionales, fédérales et communautaires, devra aborder plusieurs sujets ce vendredi, tous n’ayant pas forcément un rapport avec la crise du coronavirus. La question de la taxe kilométrique bruxelloise doit par exemple être abordée. Par rapport à l’épidémie, la stratégie de vaccination figurera aussi au menu, par exemple.

Une forte diminution depuis fin octobre

Les appels du pied pour un allégement en vue des fêtes de fin d’année ont fait parler d’eux il y a une douzaine de jours. La stagnation des chiffres de l’épidémie (les statistiques de contaminations sont même reparties à la hausse) a manifestement rangé au placard tout espoir d’assouplissement. Les durcissements opérés ces derniers jours aux Pays-Bas et en Allemagne s’inscrivent dans une même dynamique.

«Fin octobre, nous enregistrions 22000 contaminations par jour. Aujourd’hui, c’est près de dix fois mois, soit 2400 par jour», a précisé le ministre fédéral de la Santé, Frank Vandenbroucke (sp.a) ce jeudi en séance plénière de la Chambre. «C’est une diminution énorme, mais ces chiffres restent bien trop élevés.» La tendance à la hausse dans certaines provinces est préoccupante, selon lui.

Un renforcement sensible des mesures, sauf décision contraire ce vendredi, ne devrait pas non plus avoir lieu. Du moins, pas dans l’immédiat, une réévaluation de la situation sanitaire à court terme étant toujours possible. Il aurait par exemple pu s’agir d’une nouvelle fermeture des commerces dits non-essentiels ou d’une prolongation des vacances scolaires en janvier. D’autres mesures, comme le contrôle des déplacements au-delà d’un périmètre, ont été évacuées par les autorités politiques elles-mêmes.

Le début des vacances de Noël, avec la fermeture des écoles qui les accompagne, permet par ailleurs d’espérer une diminution des courbes dans les prochaines semaines.

Plus de contrôles

Le renforcement des contrôles du respect des mesures est par contre plus explicitement évoqué: contrôle de la quarantaine des personnes de retour de zones rouges, contrôle du télétravail, contrôles filtrants aux frontières, ou contrôles dans les communes frontalières pour la bonne application des mesures dans les commerces.

Ce jeudi, Frank Vandenbroucke a rappelé que le respect du télétravail, la situation dans les pays frontaliers et la «minorité qui ne respecte pas les règles, pour lesquels il n’y aura plus de clémence» faisaient partie des préoccupations qui seront abordées.

Ces derniers jours, par ailleurs, plusieurs instances ont tenu à rappeler des mesures ou effectuer un tour de vis. Les gouverneurs des provinces wallonnes ont rappelé mercredi, avec menace de contrôles ciblés à l’appui, que les gîtes et autres hébergements touristiques ne peuvent être loués que dans le cadre du foyer familial (avec éventuellement le seul contact rapproché autorisé).

Le Collège des procureurs généraux a émis mardi une série de directives. Concernant les fameuses «lockdown parties», les amendes sont revues à la hausse, passant de 250 à 750 euros pour les participants et pouvant grimper jusqu’à 4000 euros pour les organisateurs.