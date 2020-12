Une fraude sociale organisée à l’ambassade des Émirats arabes unis dénoncée

De nombreuses infractions à la législation du travail sont commises depuis de nombreuses années à l’ambassade des Émirats arabes unis à Bruxelles, rapporte jeudi la Dernière Heure. Deux avocats confirment avoir été contactés pour défendre les intérêts de travailleurs lésés.

L’auditorat du travail de Bruxelles déclare également être au fait de la situation. «Un dossier est en effet ouvert à l’auditorat du travail de Bruxelles. Ce dossier porte sur plusieurs questions en relation avec une partie du personnel employé par ladite ambassade», a-t-il expliqué. «L’auditorat a notamment saisi la Commission des bons offices [compétente pour gérer les éventuels problèmes entre du personnel employé dans des missions diplomatiques et l’employeur]. Ce type de dossier doit être traité et est traité dans le respect strict des règles prévues par le droit international public et notamment par la Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques», a-t-il dit.

Selon les témoignages recueillis par la Dernière Heure, l’ambassade des Émirats arabes unis, installée avenue Franklin Roosevelt à Bruxelles depuis 1976, n’a pas déclaré ses travailleurs jusque globalement 1994. Elle en a déclaré ensuite certains partiellement, avant de décider, récemment, de confier la gestion de la main-d’œuvre autre que diplomatique à une société externe.

Interrogés par le quotidien, Me Antoine Chomé et Me Sophie Remouchamps, consultés par d’anciens employés de l’ambassade des Émirats arabes unis, déplorent que celle-ci se sert de son immunité diplomatique pour ne pas appliquer la législation belge du travail et persévérer impunément dans l’illégalité. Face au refus d’une ambassade d’appliquer un jugement qui l’enjoint à indemniser un travailleur, la justice ne peut en effet faire saisir des biens appartenant à l’État étranger que cette ambassade représente sur le sol belge.