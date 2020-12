Dix articles pour nos abonnés à ne pas manquer ce jeudi

Les élèves s’absentent plus et redoublent moins; Un clip pour soutenir les métiers de contact; Rien ne va plus pour le Standard: voici une sélection de dix articles à ne pas manquer pour nos abonnés ce jeudi 17 décembre.

1. L’année hors normes de l’enseignement

L’administration générale de l’enseignement a réalisé une première analyse de l’impact de la crise sur le système scolaire.

2. Un clip pour mettre en lumière les métiers de contact

Esthéticienne à Moignelée, Laëtitia de Dona veut mettre en lumière les métiers de contact sambrevillois. Elle lance un appel pour réaliser un clip vidéo en partenariat avec le CRAC’S.

3. Les enfants ont chanté pour les seniors

Près de 170 élèves de l’école primaire de la Buissonnière ont dansé et chanté pour les résidents du home Célinie.

4. Pour nos aînés, un changement s’impose

La Commission spéciale Covid-19 a clos ses travaux. Le maçon est maintenant au pied du mur. Premiers enseignements.

5. Charleroi: Écolo veut un aéroport moins dépendant du low cost

Pour le député régional Christophe Clersy, le modèle low cost a vécu; BSCA doit revoir sa manière de faire.

6. Les communes de Wallonie picarde versent 0,10€ par habitant pour l’accueil des migrants

Cette volonté des bourgmestres de Wapipour accompagner les exilés en transit se traduit dans les budgets communaux. À Péruwelz notamment, ça a été voté mercredi soir.

7. Noël à Kigali: dépaysement et découvertes

Pour Dany Noël cette année, les fêtes auront des saveurs rwandaises et malmédiennes.

8. BD: tordre le cou, pas les boyaux

Un trio d’auteurs et amateurs de whisky révèlent l’étonnant biotope qui se cache derrière les idées reçues qui courent sur un breuvage divin, aux yeux de certains.

9. 4 sur 18: la crise s’invite pour les fêtes rouches

À nouveau battu, le Standard ne trouve plus la solution. Il doit terminer l’année par un 6/6 pour éviter de sombrer encore plus.

10. Pidcock, le van der Poel anglais

Le Britannique brille sur tous les terrains, comme van der Poel, et sera un des favoris du cyclocross de Namur.

