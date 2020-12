INFOGRAPHIES | 2020, année la plus chaude jamais enregistrée à Uccle

Une année sèche et ensoleillée

Outre ces températures records, l’année 2020 s’est révélée une nouvelle année particulièrement sèche. «Les mois de printemps d’avril et mai 2020 ont été les mois les plus secs à Uccle depuis le début des mesures en 1833, avec un total de 24,4 mm de précipitations», pointe l’IRM. Avant d’ajouter: «Cette année sera très probablement la quatrième année la plus sèche depuis 1981, en termes de déficit de précipitations.»

De plus, l’IRM a mesuré «plus d’heures d’ensoleillement (jusqu’au 16 décembre 2020 inclus, 1823 heures) que d’habitude à Uccle (normale: 1 544,35 heures). Cela signifie que 2020 terminera probablement dans le top 10 des années les plus ensoleillées à Uccle depuis le début des observations en 1887.»