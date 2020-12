JEU | Découvrez les brasseries de Wallonie et Bruxelles en vous amusant

La Belgique compte plus de 300 brasseries. Un chiffre en hausse depuis plusieurs années. La Wallonie et Bruxelles ne font pas exception. Grâce à notre jeu, découvrez notre richesse brassicole.

C’est un paradoxe: alors que la consommation de bière en Belgique est en net recul depuis plusieurs années, notre pays compte de plus en plus de brasseries.

Entre 2018 et 2019, le nombre de brasseries en Belgique a crû de plus de 10%, passant de 304 à 340, selon le rapport annuel de la fédération des brasseurs belges. Ce qui a généré l’an passé plus de 6 500 emplois directs. Une évolution qui semble se confirmer en 2020 puisqu’au 15 décembre, l’ASBL Zythosavait déjà enregistré 377 brasseries (soit 10% en plus par rapport à 2019). Et si on regarde sur ces 10 dernières années, le nombre de brasseries en Belgique a explosé, passant de 183 à 377, une hausse de plus de 180%.

Rien qu’en 2019, la fédération des brasseurs comptabilisait 1 500 marques de bières. À côté des grosses machines comme Jupiler ou Maes, ou des renommés Orval, Chimay, de plus de plus de bières se font une place sur le zinc des cafés ou sur la table de votre salon. Houppe, Lupulus, Curtius, Super Sanglier, Saison Dupont, Elfique… sont les têtes de pont d’une nouvelle génération. Rien qu’en Wallonie, il existe plus de 500 bières différentes.

Nous vous proposons de tester vos connaissances grâce à notre «Jeu des brasseries»: parviendrez-vous à situer l’origine de notre sélection de bières le plus rapidement possible?

L’occasion de découvrir des bières et de voyager en Wallonie et à Bruxelles.

Pour jouer, cliquer sur l’image ci-dessous: