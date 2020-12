Violences à l’égard des policiers: parquet et zones de police se coordonnent

Le parquet de Bruxelles et les différentes zones de police de la région bruxelloise se sont réunis pour prendre plusieurs initiatives ensemble, dans le cadre de la lutte contre les violences à l’égard des policiers, et de celle contre les violences commises par des policiers.

«À la suite de la modification de la circulaire des procureurs généraux, une réunion de concertation s’est tenue afin d’analyser la situation bruxelloise. Cette réunion a permis de confirmer la volonté commune des zones et du parquet d’agir de concert, dans le respect des prérogatives de chacun a déclaré jeudi le parquet de Bruxelles.

Il a notamment été prévu que les zones de police établissent un rapport mensuel à l’adresse du parquet, recensant les faits de violence contre la police. Mais aussi, un membre du parquet a été désigné pour être la personne de contact et assurer le suivi de ces dossiers. Par ailleurs, un travail commun sera réalisé pour rédiger des procès-verbaux de constatation qualitatifs, et le parquet aura recours plus souvent à la procédure de jugement accélérée, quand le dossier le permet.

Enfin, concernant les violences commises par des policiers, parquet et services de contrôle interne des zones de police se concerteront plus régulièrement, et le parquet participera au groupe de travail «intégrité policière» qui a été mis en place par la conférence des chefs de corps de police.