Nina Derwael testée positive au coronavirus

Nina Derwael a été testée positive au coronavirus, a annoncé Gymfed, la fédération néerlandophone de gymnastique, jeudi. La gymnaste belge avait passé un test après le test positif de son petit ami Siemen Voet, joueur de football professionnel à Malines.

Derwael, 20 ans, s’était encore entraînée mercredi et tous les autres gymnastes du pôle élites et les entraîneurs devront également passer un test au coronavirus, a également rapporté Het Laatste Nieuws. Mardi, Siemen Voet, le joueur de Malines et petit ami de Derwael, avait été testé positif et placé en quarantaine.

La double championne du monde attend de pouvoir reprendre la compétition afin de se préparer pour les Jeux Olympiques. L’Euro de gymnastique débute jeudi à Mersin en Turquie mais la sélection belge a décidé de ne pas y participer à cause de la pandémie de coronavirus.