Wout van Aert décroche son premier Vélo de Cristal

Classement du Vélo de Cristal masculin 2020

1. Wout van Aert 1.076 points;

2. Remco Evenepoel 828;

3. Tim Wellens 242; 4. Jasper Stuyven 210; 5. Yves Lampaert 188; 6. Tiesj Benoot 142; 7. Jasper Philipsen 122; 8. Tim Merlier 120; 9. Dries De Bondt 104; 10. Eli Iserbyt 54; 11. Tim Declercq 44; 12. Dries Devenyns 36; 13. Victor Campenaerts 30; 14. Greg Van Avermaet 20; 15. Toon Aerts 18; 16. Oliver Naesen 16; 17. Thomas De Gendt et Loic Vliegen 12; 19. Mauri Vansevenant et Florian Vermeersch 10; 21. Laurens Sweeck, Dylan Teuns et Michael Vanthourenhout 8; 24. Aimé De Gendt, Xandro Meurisse et Jonas Rickaert 6; 27. Dimitri Claeys, Stan Dewulf, Philippe Gilbert, Gerben Thijssen et Gianni Vermeersch 4; 32. Frans Claes et Frederik Frison 2.