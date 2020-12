Steve De Ridder prolonge son contrat avec Saint-Trond

Blessé en début de saison, De Ridder avait fait son retour face au Standard le 25 octobre dernier et inscrit le deuxième but des Trudonnaires. Photo News

Steve De Ridder a prolongé son contrat avec Saint-Trond, a communiqué mercredi le club trudonnaire qui n’a pas donné de détails sur la durée de la prolongation.

De Ridder, 33 ans, était arrivé à Saint-Trond la saison dernière après la relégation de Lokeren en D1B. Blessé en début de saison, il avait fait son retour face au Standard le 25 octobre dernier et inscrit le deuxième but des Trudonnaires (victoire 2-0). Son seul but sur les 8 matches qu’il a disputés cette saison.

«Tout le monde se souvient de son premier match de retour contre le Standard de Liège et de ce but magnifique, et depuis lors, il a montré pourquoi il nous manquait sur le terrain», peut-on lire dans le communiqué.

«Je suis reconnaissant de l’opportunité que Saint-Trond m’offre pour l’avenir. Il sera difficile de rendre la pareille au club. Peut-être que le maintien est une bonne occasion de le faire», a déclaré De Ridder dans le communiqué.