Loisel, Mr. Fab, Manara, Jhon Rachid, etc.: nos 11 coups de cœur (ou de griffe) BD du 17 décembre

Du whisky, des femmes, des tapes dans le dos: non, ceci n’est pas une chanson de Patrick Sébastien. Mais le contenu très approximatif de notre sélection BD du 17 décembre. Bonnes lectures.

1 Whisky

Les Arènes - Le résumé de l’éditeur

Lors d’une soirée totalement déjantée, Fix, trader déchu qui n’a plus goût à rien, fait la connaissance de l’un des plus grands dégustateurs mondiaux de whisky, Giorgio Paviani, aveugle. Celui-ci lui propose de relever un défi insensé lancé par un collectionneur italien: retrouver cinq whiskies de légende dispersés aux quatre coins du globe.

Commence alors pour l’improbable tandem la plus délirante des chasses au trésor… Car il faudra faire preuve d’une imagination folle pour parvenir à récupérer ces bouteilles si bien gardées!

Des Highlands d’Écosse au pied du mont Fuji, des ranchs du Kentucky aux monastères irlandais, les deux aventuriers se lancent dans un véritable «tour du monde en 80 jours» des whiskies: l’occasion de découvrir l’incroyable histoire de cette boisson mythique.

Notre avis en un mot (puis quelques autres): NECTAR

Un véritable nectar, en effet, que cette folle aventure autour du monde et à la recherche des flacons les plus précieux.

Avec un humour qui ose tout (mention au vieil excentrique irlandais qui confond le genre de ses interlocuteurs), et un vrai sens pédagogique dans son explication de ce qu’est le whisky, et des enjeux qui l’entourent, cet album semble paré pour réussir son pari: intéresser tout à la fois les néophytes et les connaisseurs.

À LIRE AUSSI | Tordre le cou, pas les boyaux

Les Arènes BD «Whisky», Carrié/Delalande/Douay, 136 p., 20€.

2 Lord Jeffrey (T.2)

Kennes - Le résumé de l’éditeur

Fraîchement arrivé dans un collège destiné à former les futurs espions de Sa Majesté, Jeffrey Archer s’est vu proposer un marché par l’excentrique directeur des lieux: l’endroit où il a planqué la clé retrouvée dans le pardessus de son père contre sa liberté.

Jeffrey hésite car il n’a aucune confiance en cet homme vaniteux qui prétend vouloir l’aider. Heureusement, il va trouver une alliée inattendue en la personne d’Eléonore.

Avec sa camarade, il va explorer le dédale de couloirs du collège et découvrir le secret qui se cache derrière la porte du Terrier, l’unique endroit interdit aux pensionnaires.

Notre avis en un mot (puis quelques autres): INVRAISEMBLABLE

Le petit Jeffrey cherche toujours son père, cette fois dans le drôle de collège qu’il a dû intégrer de force.

De plus en plus invraisemblable, cette aventure jeunesse qui, pourtant, partait bien: trop de surprises tuent les surprises, sans doute.

Kennes «La nuit du cerf», Hemberg/Hamo, 64 p., 15,95€.

3 Le Tueur – Affaires d’État (T.2)

Casterman - Le résumé de l’éditeur

La démocratie, la justice, tous les grands principes qui sonnent bien et qui réconfortent les honnêtes gens sont bien fragiles face à la corruption, la cupidité, la violence et le clientélisme.

Dans ce nouvel opus, le Tueur se retrouve au centre d’un combat qui l’emmène bien plus loin qu’on ne l’aurait cru au premier abord. Et quand ceux qui sont censés être les garants de l’ordre social dérapent, plus rien n’est sous contrôle.

Notre avis en un mot (puis quelques autres): PRENANT

Le Tueur sème désormais la zizanie dans les banlieues françaises. Et récolte la tempête qui va avec.

Un spin off de plus en plus politique. On se prend au jeu.

Casterman «Circuit court», Jacamon/Matz, 56 p., 11,50€.

4 Danthrakon (T.3)

Drakoo (Bamboo) - Le résumé de l’éditeur

Dans la mythique cité de Kompiam cohabitent de nombreuses races intelligentes. Nuwan, un humain apprenti marmiton pour un grand mage, se retrouve possédé par un grimoire démoniaque dont l’encre coule désormais dans ses veines.

Avec l’étudiante Lerëh, fille de la magicienne Lyreleï, il est parvenu au palais de cette dernière dont il espérait l’aide. Mais Lyreleï qui poursuit ses propres objectifs s’est emparée du corps de sa fille.

Poursuivi par le terrible inquisiteur Amutu et par l’ancien propriétaire du grimoire, mage sans scrupule et père de Lerëh, Nuwan est sur le point de découvrir le formidable secret de celui qu’il prenait pour son simple animal de compagnie…

Notre avis en un mot (puis quelques autres): GENTIL

Arleston clôture en beauté, en douceur et sur une île cette trilogie fantasy consacrée au Danthrakon, un grimoire magique.

Tout cela pétille gentiment.

Drakoo «Le marmiton bienheureux», Arleston/Boiscommun, 56 p., 14,90€.

5 Contes de Noël du Journal Spirou

Dupuis - Le résumé de l’éditeur

Le Journal Spirou a longtemps publié des numéros spéciaux pour Noël, pour lesquels les auteurs du journal livraient de merveilleuses illustrations de couvertures, contes ou récits complets sur ce thème. Chacun, à sa manière, abordait Noël selon sa sensibilité, que ce soit par la dérision, la poésie ou les valeurs traditionnelles.

Ces contes, bandes dessinées ou illustrations de couverture appartiennent au grand mythe du Journal de Spirou et montrent l’incroyable richesse de son histoire, de son patrimoine. Toutes ces pages sont pour la plupart méconnues, voire inconnues des lecteurs actuels. Pourtant, lorsque l’on relit ces multiples réalisations, on réalise combien leur charme est intact.

Notre avis en un mot (puis quelques autres): NOËL

Ils sont venus ils sont tous là, auteurs et héros légendaires ou oubliés.

Les Pissavy-Yvernault ont fait un fameux boulot pour rassembler le gratin des récits de Noël de l’Âge d’or de Spirou.

Dupuis «1955-1969», Collectif, 240 p., 35€

6 Un putain de salopard (T.2)

Rue de Sèvres - Le résumé de l’éditeur

Pour échapper aux hommes de main du camp minier, Max et Baia se perdent dans la jungle. Qu’importe, Baia guide, nourrit et soigne Max. En s’enfonçant toujours davantage dans cette forêt tropicale, Baia arrive jusqu’à l’épave d’un avion écrasé il y a quelques années.

À son bord, le squelette d’une enfant dont les poignets sont encore ligotés. Serait-ce l’épave de cette vieille histoire de kidnapping de la fille du patron de la mine?

De leur côté, Christelle et Charlotte prennent la fuite en direction de chez Corinne. Elles quittent le dispensaire où elles abandonnent un cadavre. Recherchées, les deux infirmières pourront compter sur l’aide de Rego, un vieux flic de la région au passé douteux.

Croisant malfrats, chasseurs de trésors, et vieux secrets enfouis, chaque pas dans la jungle amazonienne semble réduire les chances de survie de nos héros.

Notre avis en un mot (puis quelques autres): AVENTURE

Venu dans la jungle pour retrouver son vrai père, Max va de surprise en surprise, et de danger en danger.

De la vraie bonne aventure, et avec Loisel au scénario (ceci expliquant cela).

Rue de Sèvres «O Maneta», Loisel/Pont, 88 p., 18€.

7 Dien Bien Phu

Glénat - Le résumé de l’éditeur

Vietnam, 1954, Diên Biên Phu. Un camp militaire français retranché, coupé du monde à plus de 200 kilomètres de Hanoï, face aux forces vietminh largement supérieures en nombre… Un combat sanglant et acharné, une bataille perdue d’avance, une défaite qui ne dit pas son nom…

Au pire un traumatisme, au mieux un pan de l’histoire française à oublier, Diên Biên Phu est une bataille décisive dans la Guerre d’Indochine qui marquera les esprits au fer rouge. Les troupes françaises y seront harcelées, pilonnées, encerclées jusqu’à l’étouffement par un ennemi invisible qui a reçu l’appui du bloc communiste.

Comment en est-on arrivé à cette situation inextricable? Quelles suites aura ce désastre dans les conflits à venir portant sur la décolonisation? Pourquoi les Américains n’en tireront pas les conséquences quelques années plus tard, et s’enliseront à leur tour dans leur Guerre du Vietnam?

Notre avis en un mot (puis quelques autres): LINÉAIRE

Pour ce 5erendez-vous avec X, Mr Fab n’a pas son pareil pour mettre en images la sale guerre d’Indochine et le bourbier stratégique qui mit la France en déroute.

L’histoire de Dobbs est pourtant trop linéaire.

Glénat Dobbs/Mr. Fab/Penot, 64p., 14,95€

8 Rusty Brown

Delcourt - Le résumé de l’éditeur

Dans son Nebraska natal, Rusty, victime des petites frappes de son école, s’évade en collectionnant les figurines de super-héros. Lorsque Chalky White arrive dans son école, les deux enfants très proches se lient d’amitié.

La première partie d’un récit choral vertigineux qui retrace la vie de multiples personnages émouvants et pathétiques…

Notre avis en un mot (puis quelques autres): PUISSANT

À chaque album de Chris Ware, un tour de force. Dans ce récit choral qui utilise les possibilités narratives uniques de la BD, l’auteur américain est touchant et puissant.

Un pavé qui vaut son pesant de briques.

9 Saria (Intégrale)

Delcourt - Le résumé de l’éditeur

À la mort de son père, Saria s’est vue confier trois clefs, l’une donne accès à la porte du Paradis, l’autre aux Enfers et la troisième au Néant.

Fuyant le Doge, et ses sinistres phalanges fascii prêts à tout pour s’emparer des clefs du pouvoir, la jeune fille se forge une nouvelle incarnation, celle de La Luna, héroïne du peuple vénitien.

Mais pour accomplir sa destinée, Saria devra traverser les Enfers…

Notre avis en un mot (puis quelques autres): ÉTHÉRÉ

Dans une Venise futuriste, la belle Saria reçoit trois clés en héritage: destination enfer, paradis ou néant.

Un scénario brouillon d’un Dufaux pas à son top, même si le dessin de Serpieri (oui, oui, le maître italien de la BD érotique) compense. Un peu.

Delcourt Dufaux/Serpieri, 192 p., 29,95€.

10 Manara – Passion femmes

Glénat - Le résumé de l’éditeur

Manara et les femmes, c’est en quelque sorte la synthèse de toute une œuvre. Le maestro italien les a glorifiées inlassablement, à toutes époques, en toutes situations, sur tous supports (BD, illustration, publicité…).

La «femme Manara» est même devenue un archétype de la féminité, sujet de fantasmes et d’admiration sans fin, tant pour la gent masculine que féminine: les hommes la désirent comme conquête idéale, les femmes la rêvent comme modèle.

Ce beau livre rassemble des images conçues au fil de toute la carrière de l’auteur, et tout particulièrement dans les plus récentes années. Majoritairement inédites en livre en France, on y trouvera entre autres des portraits d’actrices, des créations pour des affiches, pour la presse ou la publicité, des réinterprétations des plus fameux personnages féminins de ses albums, des commandes pour des expositions et des dessins personnels.

Un ouvrage magnifique et un cadeau idéal de fin d’année pour les amateurs de belles images!

Notre avis en un mot (puis quelques autres): FÉMININ

Manara est un amoureux des femmes: cet art book en dévoile des centaines, belles, provocantes et… parfois masquées (un bel hommage est rendu aux femmes engagées dans la lutte contre le Covid-19, le personnel soignant, notamment).

Du coup, on est amoureux aussi.

Glénat Manara, 320 p., 39€.

11 Comme on peut (T.2)

Michel Lafon - Le résumé de l’éditeur

Découvrez la jeunesse de Jhon Rachid dans cette nouvelle série illustrée par LKim!

«Les flics me retrouvaient tout le temps vu que j’allais toujours au même endroit, je rentrais juste chez moi…»

Mohamed grandit, il commence à prendre ses marques au foyer, mais éloigné des siens, il devient de plus en plus dur à contrôler. I va devoir fuguer et se battre pour vivre une enfance à peu près normale…

Notre avis en un mot (puis quelques autres): CHARCUTERIE

Un air de déjà-lu? Michel Lafon s’est en effet mis en tête de charcuter l’autobio du Youtubeur Jhon Rachid.

Malgré toute l’ingéniosité de L-Kim, ce 2e tome n’est que la 2e moitié du 1er tome paru, l’année passée. Frise en plus.