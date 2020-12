Gérard Lopez prêt à revendre Lille, quelle conséquence pour Mouscron?

Gérard Lopez est contraint de revendre le LOSC. Aussi propriétaire de Mouscron depuis juillet, que va-t-il faire du club hennuyer? Difficile à dire…

La nouvelle a fait l’effet d’une bombe en France. Leader de L1 et qualifié pour les 16 de l’Europa League, Lille va changer d’investisseurs et de président (NDLR: on parle d’Olivier Letang, ex-Rennes). Gérard Lopez a été prié par le groupe Elliot de faire un pas de côté. La cause? Une créance de 130 millions d’euros que les investisseurs craignent de ne pas récupérer. Selon le journal l’Équipe, l’homme d’affaires luxembourgeois a accepté la vente. Celle-ci pourrait se finaliser assez vite.

Mais Gérard Lopez est aussi actionnaire principal de Mouscron depuis juillet. Que compte-t-il faire avec le matricule 216? Difficile à dire… L’homme avait acheté le club pour sa proximité avec Lille. Cela permettait d’y envoyer des joueurs afin qu’ils puissent s’aguerrir. Si le Luxembourgeois n’a plus rien à dire au LOSC, on voit mal son intérêt à poursuivre l’aventure.

Une question peut se poser pour les joueurs prêtés chez les Hurlus (Koffi, Agouzoul, Onana, voire même Da Costa et Xadas arrivés par le biais de Luis Campos) Vont-ils rester ou retourner chez leur employeur?

Côté hurlu, c’est le flou. En interne, on suit cela de près. Mais aucune décision n’est prise pour l’instant.

Décidément, il ne peut jamais se passer une saison sans qu’il n’y ait une affaire au Canonnier…