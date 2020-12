Vous êtes électrosensibles? L’ISSeP veut vous étudier

Institut Scientifique de Service Public (ISSeP) va tester l’électrosensibilité de 120 personnes,dès le mois de janvier. Explications.

Migraines, acouphènes, rougeurs cutanées, trouble du sommeil, fatigue chronique, problèmes de concentration, mal-être généralisé…

Les symptômes de l’électrosensibilité sont divers et non spécifiques: on les retrouve dans d’autres situations. Et s’il n’y a pas de remise en cause des symptômes, il n’y a toujours pas de preuve du lien de causalité, ni d’outil de diagnostic pour l’électrosensibilité.

Un bain d’ondes pour faire avancer la science

L’étude de l’ISSeP va tester 120 personnes, 60 personnes électrosensibles et 60 qui ne le sont pas (ou ignorent qu’elles le sont). «Nous avons aménagé un local isolé des ondes extérieures. C’est un conteneur métallique de 12 m de long sur 3 m de large, explique Benjamin Vatovez, ingénieur physicien en charge de l’étude. Il a été conçu avec un blindage électromagnétique, et nous plaçons des films anti-ondes sur les fenêtres qui atténuent assez bien les radiofréquences.»

Les volontaires sont soumis, à double aveugle (sans que le chercheur ni eux ne sachent quand c’est le cas) à plusieurs types de fréquence… ou pas. «Il y a les fréquences d’une antenne-relais de la téléphonie mobile, donc la 2 G, la 3 G et la 4 G. C’est un signal qui vient d’une antenne voisine que l’on capte puis qu’on réinjecte dans le local d’exposition après l’avoir amplifié. Il y a également une borne wifi et une station de téléphone fixe sans fil. Et enfin, il y a un champ magnétique d’une fréquence de 50 Hz, pour les personnes qui sont sensibles au courant alternatif.»