Quatre valises contenant des restes humains trouvées près de Florence

La découverte effectuée dans la banlieue de Florence de quatre valises contenant des morceaux de corps a été liée mercredi à la disparition d’un couple albanais survenue il y a cinq ans.

Les valises ont été retrouvées au cours des six derniers jours dans un champ entre la prison de Sollicciano et l’autoroute reliant Florence à Pise et Livourne.

Certains des restes humains ont été attribués à Shpetim Pasho, 54 ans, grâce à l’analyse de ses empreintes digitales, a déclaré la télévision publique RAI, citant la police des Carabiniers.

En novembre 2015, M. Pasho et son épouse Teuta avaient été portés disparus par leur fille Dorina, qui s’était notamment tournée vers «Chi l’ha visto», une émission d’appel à témoin diffusée sur la RAI.

Le couple s’était rendu en Italie pour rendre visite à leur fils Taulant, qui purgeait à l’époque une peine pour infraction à la législation sur les stupéfiants à la prison de Sollicciano.

Selon la RAI et d’autres médias italiens, les enquêteurs sont en train de vérifier si le couple a pu être victime d’une vendetta contre leur fils.

S’adressant au journal La Stampa, Dorina a déclaré que son frère était un fugitif s’étant soustrait à une assignation à résidence, et a décrit ses parents comme «des gens honnêtes et convenables qui n’auraient jamais fait de mal à une mouche».