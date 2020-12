Charlie Hebdo: la cour d’assises condamne les 14 accusés à des peines de 4 à 30 ans de prison

La cour d’assises spéciale de Paris a condamné les 14 accusés à des peines allant de 4 ans de prison à la perpétuité.

La cour d’assises spéciale de Paris a condamné mercredi Ali Riza Polat à trente ans de réclusion criminelle pour «complicité» des crimes terroristes commis par les frères Saïd et Chérif Kouachi et Amédy Coulibaly lors des attentats de janvier 2015 contre Charlie Hebdo et l’Hyper Cacher.

Les cinq magistrats professionnels, qui ont assorti cette peine d’une période de sûreté des deux tiers, n’ont pas suivi les réquisitions du parquet national antiterroriste, qui avait réclamé la perpétuité à l’encontre du principal accusé présent.

La cour d’assises a par ailleurs condamné à 30 ans de réclusion criminelle la compagne en fuite d’Amédy Coulibaly, Hayat Boumeddiene, jugée par défaut. Cette peine est conforme aux réquisitions du parquet national antiterroriste, qui avait souligné le «rôle important» dans la préparation des attentats de la jeune femme, partie en Syrie quelques jours avant les attaques.

Les autres accusés écopent de peines allant de quatre ans de prison à la perpétuité.