La Monnaie espère reprendre sa programmation dès février, en maintenant tous ses récitals

La Monnaie espère reprendre sa programmation modifiée pour la deuxième moitié de la saison 2020-2021 dès février, en maintenant tous ses récitals, a indiqué mercredi son directeur artistique Peter de Caluwe lors d’une conférence de presse qui s’est tenue en ligne.

Ce que la situation épidémiologique réserve pour les deux mois à venir est encore flou, mais l’institution bruxelloise de l’opéra ambitionne de se concentrer dès février sur l’œuvre de Wolfgang Amadeus Mozart.

Avec le directeur musical Alain Altinoglu, la Monnaie présentera ainsi une version semi-scénique de «Der Schauspieldirektor» dans une version contemporaine réalisée par trois directeurs de théâtre bruxellois: Michael De Cock, Fabrice Murgia et Peter de Caluwe lui-même.

Après le focus sur Mozart, la Monnaie mettra Benjamin Britten sous le feu des projecteurs, avec l’opéra de chambre «The Turn of the Screw», «véritable pièce maîtresse de cet axe de programmation», souligne M. De Caluwe. Le reste de la saison mettra ensuite la musique italienne à l’honneur.

Les enfants auront quant à eux droit à leur propre opéra familial «Une chanson pour la lune». Ce projet réalisé par la compositrice Mathilde Wantenaar est basé sur le conte éponyme de Toon Tellegen.

Tenant à respecter autant que possible les accords conclus avec les artistes, la Monnaie est parvenue «à maintenir tous les récitals et à poursuivre la collaboration avec les différentes équipes de production et les chanteurs, même si nous avons dû décaler – et raboter – certains projets», a souligné le directeur artistique.