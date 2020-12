325 kilomètres de lignes aériennes à risque de collision important pour les oiseaux

La Belgique compte actuellement 325 kilomètres de lignes aériennes présentant un risque de collision important pour les oiseaux, selon le nouvel atlas de risques mis au point par Natagora, Natuurpunt et l’Institut de Recherche des Forêts et de la Nature (INBO) à la demande du gestionnaire du réseau haute tension Elia.

L’atlas des risques se base sur des données collectées entre 2009 et 2019. Il s’agit en réalité d’une mise à jour de la version de 2012. Depuis, la répartition de plusieurs espèces d’oiseaux s’est fortement modifiée, notamment grâce à la réalisation récente d’importants aménagements naturels (la vallée de l’Yser, le Zwin, les Uitkerkse Polders ou encore la zone portuaire d’Anvers).

Au total, 5,8% de toutes les lignes aériennes (5.600 kilomètres) en Belgique représentent un risque élevé pour les oiseaux, soit 2% de plus qu’en 2012. Les zones les plus risquées en Belgique sont entre autres l’Arenbergpolder (Kieldrecht), le Paardenschor et le Doelpolder Noord (Doel), les Verrebroekse Plassen, le Molsbroek (Lokeren), les alentours de l’étang de Virelles et les marais d’Harchies.

La nuit, au crépuscule ou par temps brumeux, ces lignes aériennes ne sont en effet pas bien visibles pour les oiseaux, qui peuvent alors les percuter. Elia, qui poursuit ses efforts afin de renforcer la sécurité autour de ces lignes aériennes, a ainsi installé un balisage spécifique (sur 50 kilomètres actuellement).

Le nombre d’oiseaux qui les percutent mortellement, est estimé entre 170.000 et 500.000 par an.