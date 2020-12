Des festivals en 2021? Dour y croit

Le Dour festival a annoncé mardi 31 nouveaux artistes pour son édition 2021.

«On y croit!» C’est le message que fait passer le Dour Festival cette semaine alors que la tenue des festivals d’été en 2021 dépendra de l’évolution de la situation sanitaire qui, cet hiver, prend de nouveau un tournant dramatique en Europe.

Mais d’ici six mois, soit au moment du lancement de la saison des festivals, tout le secteur musical croise les doigts pour que les événements, annulés en 2020, puissent avoir lieu en 2021. Le retour des beaux jours et, surtout, la disponibilité de vaccins, permettent aux acteurs d’un secteur étouffé par la crise sanitaire d’espérer à nouveau pouvoir exister.

Et pour marquer cet espoir, les organisateurs du Dour Festival ont dévoilé hier 31 nouveaux pour l’édition 2021. C’était une première depuis l’annonce de quelques têtes d’affiche l’été dernier.

«Parce que vous nous manquez plus que jamais et qu’on a envie de se projeter vers des jours meilleurs, on a décidé de vous donner du baume au cœur et de déposer de nouveaux noms de la programmation au pied du sapin qui rejoindront A$AP Rocky, Angèle, Excision, Niska…»

Parmi ces nouveaux noms, pointons notamment Stormzy, qui fit une grosse impression lors de son premier passage à Dour en 2016 déjà. Cinq ans déjà, l’espoir londonien de la scène musicale a explosé et est un des fers de lance du monde du rap.

Autre sacré nom du milieu, national cette fois: Zwangere Guy, l’ancien cuistot de l’Ancienne Belgique devenu phénomène musical et qui se produira pour la troisième fois déjà à Dour.

La 32e édition du festival de Dour aura lieu, si tout va bien, du 14 au 18 juillet 2021. Les billets sont déjà en vente.