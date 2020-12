La police italienne a découvert un vaste réseau de pédopornographie

La police italienne a identifié plus de 400 personnes ayant échangé des images d’abus sexuels sur des enfants, au terme de la «plus grande opération de police depuis des années contre la diffusion de pornographie enfantine sur Internet», annonce-t-elle mercredi.

La police a mené une enquête sous couverture pendant deux ans et affirme que les images et les séquences vidéo des abus ont été diffusées dans 159 groupes par le biais de services de messagerie tels que WhatsApp et Telegram. Il s’agit notamment d’images de sévices infligés à des bébés. Au moins quinze interpellations auraient été effectuées à ce jour.

Les enquêteurs ont identifié 432 individus impliqués: 81 Italiens et 351 étrangers. Selon la police, les suspects ont des antécédents différents. Il s’agit d’étudiants, de retraités et même d’un policier. Les deux protagonistes présumés sont un opticien de 71 ans de Naples et un chômeur de 20 ans de la région de Venise.