Anderlecht: Lissens suspendu deux matches

Exclu contre Ostende à la suite d’un tacle sur D’Arpino, le jeune défenseur central sera suspendu deux matches.

Le parquet de l’Union belge a proposé une suspension de deux matches (et un troisième avec sursis) à Lucas Lissens. Le défenseur d’Anderlecht, formé au Sporting et dont c’était le premier match, avait été exclu à la suite d’un tacle mal maîtrisé sur l’Ostendais D’Arpino. Anderlecht ne fera pas opposition à la proposition du parquet, et Lissens manquera donc les matches à Charleroi (ce vendredi) et contre le Beerschot (dimanche 27 décembre).