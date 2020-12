Achats de Noël et afflux de clients des pays voisins: les recommandations du Centre de crise

En marge de la conférence de presse du Centre de crise sur les dernières tendances du coronavirus en Belgique, Antoine Iseux a abordé la question des achats de Noël, notamment suite à la fermeture des commerces chez certains de nos voisins.

À l’approche des fêtes et suite à la récente réouverture des commerces dits «non-essentiels», les citoyens belges ont repris leurs habitudes de shopping. «Ces derniers jours, les achats se sont déroulés dans le calme et de manière sécurisée grâce aux efforts des commerçants, aux autorités locales et aux clients», se réjouit Antoine Iseux.

Si possible, faites vos achats à des périodes creuses de la journée et de la semaine et n’attendez pas le dernier moment.

Si les mesures ont été bien suivies dans l’ensemble, le Centre de crise, espère que cela va continuer durant les vacances de Noël. «Les magasins et rues commerçantes risquent d’être plus fréquentés dans les jours à venir. Si possible, faites vos achats à des périodes creuses de la journée et de la semaine et n’attendez pas le dernier moment. Pensez également qu’il est possible d’effectuer une partie de ces achats en ligne.»

En outre, la distance de sécurité, le port du masque et la désinfection des mains restent des mesures incontournables pour éviter la propagation du virus.

Zones frontalières: «Les autorités surveillent la situation»

Si la situation n’est pas idéale en Belgique en ce qui concerne l’épidémie de coronavirus, elle reste plus ou moins stable. Ce qui n’est pas le cas de certains de nos voisins, qui ont été contraints de fermer les commerces sur leur territoire.

«Les commerçants des zones frontalières verront plus fréquemment des clients néerlandais ou allemands venir effectuer leurs achats de fin d’année chez nous. Les autorités sont en contact avec leurs homologues étrangers pour surveiller la situation. Le message est le même que partout ailleurs: il est fortement déconseillé de se rendre à l’étranger pour des raisons non-essentielles, comme le ‘fun shopping’.»

Il n’est pas question de venir réserver un gîte de groupe dans les Ardennes pour y fêter la fin d’année.

Suite aux différentes fêtes clandestines qui ont eu lieu récemment chez nous, Antoine Iseux a également tenu à rappeler les règles en vigueur en Belgique. «Il n’est pas question de venir réserver un gîte de groupe dans les Ardennes pour y fêter la fin d’année. Le respect des règles sera rappelé, contrôlé et le cas échéant, sanctionné.»