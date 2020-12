Coronavirus: tout ce qu’il faut savoir ce mercredi en Belgique et dans le monde

Comment évolue la pandémie de coronavirus en Belgique et dans le monde? Voici le récapitulatif des informations factuelles de ce mercredi 16 décembre.

BELGIQUE

VIDÉO | Coronavirus: «L es prochains jours seront cruciaux pour inverser la tendance»

Après une phase de diminution à rythme plus lent et d’une phase de stabilisation, le taux d’infections remonte lentement, surtout en Flandre. Depuis quelques jours, la valeur du taux de reproduction du virus (R0) flirte avec 1, ce qui signifie que la situation peut rapidement se détériorer.

La Côte va réactiver le baromètre d’affluence pendant les vacances de Noël

L’organe de tourisme de la province de Flandre Occidentale Westtoer va réactiver son baromètre d’affluence durant les vacances de Noël à la Côte.

Les tests rapides sont à l’essai chez les médecins généralistes dès ce mercredi

Quatorze cabinets de médecine générale et six centres de test et de tri répartis dans tout le pays commencent, ce mercredi, à employer à titre expérimental les tests antigéniques, indique la revue médicale Medi-Sphere.

Bruxelles: couvre-feu maintenu à 22h à Noël comme au Nouvel An

Pas d’exception à Bruxelles: le couvre-feu restera d’application à 22h tant à Noël qu’au Nouvel An.

Des masques produits sous la contrainte en Chine vendus en Belgique

Des masques chirurgicaux que des Ouïghours produisent en Chine sous la contrainte sont également vendus dans des milliers de pharmacies belges.

VIDÉO | Alexander De Croo confirme: pas d’assouplissements en vue

«O n peut tous constater que les mesures d’assouplissement ne sont plus vraiment sur la table»: le Premier ministre confirme que le comité de concertation de vendredi ne permettra pas d’alléger les mesures et insiste sur le respect des normes en vigueur.

MONDE

Campagnes de vaccination déjà lancées au Royaume-Uni et aux USA: voici pourquoi la Belgique attend

Alors que le Royaume-Uni a commencé à vacciner le 8 décembre, et que le Canada et les États-Unis ont suivi le mouvement une semaine plus tard, il n’y a toujours pas de trace de la moindre campagne de vaccination en Belgique.

Coronavirus: la Commission appelle les pays de l’UE à commencer la vaccination le même jour

La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen a appelé mercredi les États membres de l’UE à entamer la vaccination contre la Covid-19 le même jour.

Le nombre de cas de coronavirus a presque doublé en Allemagne

En Allemagne, où un nouveau confinement a débuté mercredi, le nombre d’infections au coronavirus est à nouveau en hausse.

Coronavirus: nouveau record de près de 250.000 cas en 24H aux États-Unis

Les États-Unis ont enregistré mardi un nouveau record de contaminations avec plus de 248.000 cas de Covid-19 recensés en 24 heures, selon les chiffres de l’université Johns Hopkins, qui font référence.

SPORT

Ondoa viré d’Ostende pour avoir organisé une lockdown party

Le portier camerounais, qui évoluait dans le noyau B cette saison, a été licencié par la direction du KV Ostende pour avoir organisé une «l ockdown party» . Il dément fermement ces accusations sur son compte Facebook.

