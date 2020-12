Campagnes de vaccination déjà lancées au Royaume-Uni et aux USA: voici pourquoi la Belgique attend

En marge de la conférence de presse du Centre de crise et de Sciensano sur les dernières tendances du coronavirus en Belgique, Yves Van Laethem a abordé la question des autorisations de mise sur le marché des vaccins.

Alors que le Royaume-Uni a commencé à vacciner le 8 décembre, et que le Canada et les États-Unis ont suivi le mouvement une semaine plus tard, il n’y a toujours pas de trace de la moindre campagne de vaccination en Belgique.

Dès lors, pourquoi les pays européens comme la Belgique ou la France, doivent-ils attendre pour administrer un vaccin alors qui l’est déjà en Amérique du nord ou de l’autre côté de la Manche?

Les autorisations de mise sur le marché ne se délivrent pas de la même façon à travers le monde.

«Ceci est lié à la manière dont les vaccins sont mis sur le marché. Le fait d’attendre est lié à l’examen par les autorités compétentes des données pour donner un type d’autorisation bien précise de mise sur le marché. Ces autorisations ne se délivrent pas de la même façon à travers le monde, c’est encore différent en Australie ou au Japon», explique Yves Van Laethem.

Autorisation «d’urgence» ou autorisation «conditionnelle»?

Par exemple, le Royaume-Uni a opté pour une autorisation d’urgence, qui nécessite moins de preuves et de contrôles. Elle permet une utilisation précoce d’un médicament ou d’un vaccin, autorisée avant une réelle autorisation classique de mise sur le marché.

De son côté, l’Union Européenne a opté pour une autorisation de mise sur le marché conditionnelle. «C’est la manière la plus appropriée pour délivrer un vaccin le plus rapidement possible et le plus sûrement possible à toute la population européenne», explique Yves Van Laethem.

Cette mise sur le marché conditionnelle ne peut pas être accordée sans toutes les données nécessaires, qu’elles soient de qualité ou de sécurité. «Les autorités demandent parfois à l’entreprise de fournir des rapports supplémentaires. Les autorisations ne sont donc pas données à la légère. En dehors du contexte du Covid, cette mise sur le marché se fait dans les mêmes conditions que les autres médicaments ou vaccins.»

Nous pourrions avoir une autorisation de mise sur le marché à la fin du mois de décembre.

Si l’autorisation est accordée par l’Agence européenne du médicament lors d’une réunion avancée au 21 décembre, ce sera ensuite à la commission européenne d’autoriser, ou non, cette mise sur le marché du vaccin. C’est seulement à partir de ce moment-là que les États membres pourront commencer les campagnes de vaccination.

«Nous pourrions avoir une autorisation de mise sur le marché à la fin du mois de décembre, ce qui n’est que très peu de semaines après les campagnes menées au Royaume-Uni et aux États-Unis.»

Quand le vaccin sera sur le marché, les entreprises seront tenues de fournir des rapports de sécurité de manière régulière. «En temps normal, ces rapports sont à émettre deux fois par an. Dans le contexte du vaccin contre le Covid, un rapport plus court devra être fourni chaque mois, afin de s’assurer au maxmimum de la sécurité du produit», conclut Yves Van Laethem.