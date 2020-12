La Côte va réactiver le baromètre d’affluence pendant les vacances de Noël

L’organe de tourisme de la province de Flandre Occidentale Westtoer va réactiver son baromètre d’affluence durant les vacances de Noël à la Côte.

L’été dernier, il avait été mis en place dans le cadre des mesures pour endiguer l’épidémie de coronavirus, afin de prévenir une trop importante affluence à la Côte. De nombreux touristes sont à nouveau attendus pour les fêtes au littoral. Les bureaux de location notent actuellement une augmentation du nombre de réservations de 10 à 15% .

Depuis le 26 juin, le site lelittoral.be affiche un baromètre qui indique en temps réel le niveau d’activité, à différents endroits du littoral. La fréquentation y est indiquée par un code couleur. Chaque zone est colorée du vert foncé à l’orange, en fonction de l’affluence. Le but est de disperser efficacement le nombre de visiteurs sur tout le littoral.

Le site mentionne également les activités organisées à la Côte d’ici la fin de l’année.

En raison de la pandémie de coronavirus, un nombre important de propriétaires restent davantage dans leur propre maison de vacances. Néanmoins, les bureaux de location en bord de mer ont enregistré une augmentation des réservations de 10 à 15 pour cent par rapport à l’année dernière. Toutefois, le secteur s’attend toujours à beaucoup d’annulations en raison des mesures plus strictes édictées aux Pays-Bas et en Allemagne. Durant la semaine de Noël, les agences de location enregistrent actuellement un taux d’occupation moyen de 60% . Pour la semaine du Nouvel An, ce chiffre s’élève à 75/85% .

Par ailleurs, de nombreux hôtels rouvrent leurs portes pendant les vacances. À l’heure actuelle, le taux d’occupation n’est que de 10% , la fermeture des restaurants et des cafés jouant un rôle majeur, selon Westtoer.