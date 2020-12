Jan Vertonghen revient sur son départ de Tottenham: «J’ai souffert de maux de tête et de vertiges pendant 9 mois après une commotion»

Jan Vertonghen, qui a quitté Tottenham pour Benfica l’été dernier, est revenu sur une commotion qui l’a fortement handicapée pendant 9 mois. «Je n’aurais pas dû continuer à jouer.»

C’était le 30 avril 2019, en demi-finale de Ligue des Champions. Vertonghen se télescope avec son coéquipier Toby Alderweireld et le gardien ajacide Onana. Il tente de poursuivre mais quitte la pelouse, victime de vomissements.

Si le premier diagnostic excluait une commotion cérébrale, c’en était finalement bien une. «J’ai beaucoup souffert de ça, avec des vertiges et des maux de tête. Je n’aurais pas dû continuer de jouer. J’en ai payé le prix pendant 9 mois par après et c’est la raison pour laquelle je ne pouvais pas tout donner sur le terrain. Il me restait un an de contrat. Je devais jouer, mais je jouais mal», a-t-il expliqué dans un entretien à Sporza.

Des cas de démence

Une commotion n’est pas anodine. C’est pourquoi l’International Football Association Board (IFAB) envisage un remplacement temporaire, pour prendre le temps de poser un diagnostic après un choc à la tête, explique la BBC.

+ ENQUÊTE | Risque de commotion banalisé chez les enfants qui jouent au foot

En Angleterre, plusieurs anciens joueurs ont développé des symptômes de démence après leur carrière. Cela a été le cas notamment de Nobby Stiles, Jack Charlton (décédé en 2020) ou encore Sir Bobby Charlton.