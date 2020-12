Itsme va s’implanter aux Pays-Bas

L’application belge d’identification Istme sera disponible au début de l’année prochaine aux Pays-Bas, indique mercredi Itsme. Il s’agit du second marché à l’étranger après le Luxembourg.

«Dès la mi-janvier 2021, les citoyens néerlandais pourront eux aussi créer leur compte Itsme -–et ce même via la technologie NFC2 qui est présente sur les cartes d’identités aux Pays-Bas. Pour les citoyens luxembourgeois, aussi, les choses se verront accélérées», a expliqué Stéphanie De Bruyne, la nouvelle CEO d’Itsme.

Non seulement les sociétés belges pourront offrir Itsme à leurs clients néerlandais et luxembourgeois, mais les entreprises néerlandaises et luxembourgeoises vont également pouvoir intégrer Itsme dans leur processus.

Itsme a été créée en 2017 par un consortium regroupant des banques belges (Belfius, BNP Paribas Fortis, ING et KBC) et des opérateurs télécoms (Proximus, Orange et Telenet). Grâce à l’application, les utilisateurs peuvent s’identifier pour des transactions bancaires, consulter des sites officiels ou signer numériquement des documents.

La crise du coronavirus a attiré plus d’utilisateurs vers l’application. L’application compte 2,6 millions d’utilisateurs soit 1,1 million de plus que l’an dernier.

Concrètement cela signifie que 1 Belge actif sur 3 utilise Itsme. Sur l’ensemble de l’année 2020, Itsme a atteint la barre des 80 millions d’actions, le double du nombre d’actions enregistrées en 2019.