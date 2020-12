Les bénévoles sont des aides précieuses en maison de repos, le Gouverneur relance un appel

Les bénévoles sont précieux dans les maisons de repos et de soins. Une centaine s’est déjà portée volontaire.

Le 6 novembre dernier, le cabinet du gouverneur de la province de Luxembourg Olivier Schmitz lançait un appel aux bénévoles afin de venir en aide au personnel dans les MR et MRS. 168 personnes avaient répondu à l’appel.

Parmi elles, 72 sont intervenues dans 11 institutions différentes. C’est notamment le cas d’Hélène Hartman, âgée de 25 ans et habitant Arville dans la commune de Saint-Hubert.

La jeune femme, qui travaille à la Maison de Jeunes de Sainte-Ode, s’est rendue au home La Douce Quiétude de Marche-en-Famenne.

«Depuis le mois de mars, nous sommes en télétravail ou en chômage partiel, commence-t-elle. Rester chez moi devenait long. J’ai discuté avec la maman d’une amie qui travaille à Andage, un accueil de jour pour adultes porteurs de handicap. Elle m’a dit que l’équipe se sentait dépassée.»

C’était parfois difficile émotionnellement parlant, surtout une fois qu’on rentre à la maison. Mais je suis fière d’avoir aidé. J’ai eu l’impression de servir à quelque chose

La jeune femme y a donc vu un signe et a décidé de répondre à l’appel aux bénévoles. «Jusqu’à présent, j’y ai été toute une journée. J’étais avec deux autres bénévoles et nous avons été super bien accueillis, poursuit Hélène Hartman. L’équipe nous attendait. Nous avons juste eu le temps de faire un briefing, de se changer et c’était parti. Tout le monde courait déjà partout parce qu’à ce moment-là, ils déménageaient les ailes pour séparer les résidents positifs au covid et ceux qui ne l’étaient pas.» La journée a donc commencé sur les chapeaux de roue. La mission des bénévoles était principalement de vider les chambres des résidents et de transporter leurs affaires. «Forcément, nous étions hyper équipés, ajoute la bénévole. Nous essayions de faire de notre mieux, de discuter avec les résidents dont certains étaient centenaires. C’était parfois difficile émotionnellement parlant, surtout une fois qu’on rentre à la maison. Mais je suis fière d’avoir aidé. J’ai eu l’impression de servir à quelque chose. C’était aussi impressionnant de se retrouver les deux pieds en plein cœur du virus, vu qu’ils y avaient des cas positifs et vu que mes proches et moi avons été épargnés jusqu’à présent. Mais c’est là qu’on se rend compte qu’il ne faut pas déconner, que les personnes âgées sont des personnes fragiles. Cela fait réfléchir.»

«Cela fera toujours plaisir aux personnes âgées et isolées»

Hélène Hartman se dit prête à retenter l’expérience. En attendant, elle souhaite encourager les jeunes, notamment ceux de Sainte-Ode, à envoyer des dessins, des biscuits ou des cartes de vœux aux résidents des différentes maisons de repos et de soins. «Certains de mes amis sont soit réticents au fait d’être bénévole, soit n’ont simplement pas le temps. Mais ils ont pris part à cette idée qui fera toujours plaisir aux personnes âgées et isolées», termine la jeune femme. De quoi réaliser une bonne action, de près ou de loin.