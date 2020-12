Importante fuite d’eau à Woluwe-Saint-Pierre: circulation impossible

Une importante fuite d’eau a été constatée à Woluwe-Saint-Pierre. La circulation et impossible.

Une fuite d’eau très importante est en cours au carrefour du boulevard du souverain et l’avenue de Tervueren. La circulation est impossible et le tram est également impacté. La ligne de tram 8 est actuellement interrompue et les lignes 39 et 44 ont été interrompues entre 6h00 et et 7h23 mais ces dernières sont à nouveau assurées, a ajouté la Stib.

De gros embarras de circulation sont constatés.

Les services de secours sont sur place.

