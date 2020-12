Le Lions de Mouscron a perdu son dernier membre fondateur

Albert Trentesaux fut l’un des quinze membres fondateurs du Lions,club ayant célébré ses 60 ans à l’été 2019.

C’est avec émotion que le Lions de Mouscron a appris la disparition du dernier de ses quinze membres fondateurs: Albert Trentesaux s’est éteint dimanche à l’âge de 90 ans.

Réuni en comité restreint le 16 juillet dernier lors de la phase de déconfinement, il avait honoré son club de sa présence. De même, à l’été 2019, il n’aurait manqué pour rien au monde la célébration des 60 ans du club au château des Comtes.

«Malgré ses ennuis de santé, il a toujours tenu à participer activement aux réunions du club, souligne André Veys, membre du Lions de Mouscron et ami personnel de M. Trentesaux. On s’est rencontrés via le club où je suis entré en 1973 et, même si une génération nous séparait, nous sommes très vite devenus amis, notamment parce qu’il a un très beau jardin entretenu avec son épouse. Nous partagions cet amour de la nature.»

Il était très loyal en amitié, extrêmement serviable, attentionné envers les autres et franc, avec un caractère bien tranché!

- Le Lions souligne également l’investissement immédiat de ce teinturier de profession dans la Copinière lancée dès 1961, notamment grâce à l’appui d’un autre membre, le notaire André Coppin.

«La Copinière, c’étaient des enfants placés sous la garde d’un ménage très sympathique qui faisait office de parents de substitution. Albert était toujours aux petits soins dans cette maison», se souvient encore M. Veys.

Un hébergement qui mènera à la création d’autres, toujours destinés aux jeunes, en la chaussée du Risquons-Tout.

Pour que la devise «We serve» subsiste et que le travail initié par les fondateurs persiste...